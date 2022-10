Ya es un hecho que Brayan Cortés cederá el arco de Colo Colo para el duelo de este domingo contra O’Higgins por la 29° y penúltima fecha del Campeonato Nacional. Tras coronarse campeones ante Coquimbo Unido, el Cacique recibirá la copa y dará la vuelta olímpica en el estadio Monumental.

Omar Carabalí atajará en Colo Colo pues Brayan Cortés se operará este miércoles por la fractura nasal sufrida en el duelo ante Curicó Unido. Con la tarea ya lista, el 1 de los albos puede entrar con tranquilidad al pabellón.

Tras conseguir su primer título de Primera División, Cortés dialogó con ESPN Chile recordando cómo fue su arribo al Cacique el 2018 proveniente de Deportes Iquique.

“Me costó como todos saben. Llegué a Colo Colo sabiendo que iba a tener que luchar por el puesto, estaba Agustín Orión que es un gran arquero de experiencia, yo tenía menos minutos y era una pelea que sabía que me iba a costar. No tenía continuidad, quería salir a buscar minutos. Ahí llegó Mario Salas y se dieron las circunstancias. Creo que fue un trabajo y sacrificio que hoy en día se ven reflejados en la cancha. Llegué con Guede, que después estuvo un par de meses. Pero me compró el club, no fue que Guede me pidió”.

Respecto a su presente, el arqueros sostuvo que “creo que en los últimos años crecí mucho en lo mental, en la fortaleza con la que enfrento ahora los partidos. Me encuentro en una situación más madura. Y me toca asumir como un central más, en muchos partidos ni siquiera tocaba la pelota con la mano, era sólo juego de pies. Creo que mejoré mucho en la lectura del juego. (...) He querido siempre aspirar por más. Mi sueño es jugar en Europa, cumplir metas que es lo que yo quiero como jugador y seguir creciendo. Ofertas no tengo hoy en día, estoy en Colo Colo y se verá cuando termine el torneo”.

Por otro lado expuso que “me gusta como trabaja el profe Quinteros. Se maneja muy bien, tiene esa personalidad que por ahí, por decirlo, no te da la confianza. Eso creo que es importante porque es un camarín joven que puede manejar mucho mejor. Y con los más grandes, tampoco. Entonces el profe tiene el manejo de todo. Me gusta su forma de trabajar y el día a día. ¿Su fututo? No sabemos nada, ni nosotros sabemos. Yo creo que de momento él sigue”.

Por último compartió su alegría por el título conseguido con el Cacique, adelanta que asistirá a la Ruca para el duelo contra O’Higgins y no descarta jugar el partido final ante Ñublense… enmascarado.

“Es el más lindo y más deseado. Era un anhelo, un sueño, y por fin se logró. Hay que seguir luchando por más, por más ganar más títulos en Colo Colo. (…) Voy a ir a acompañar, pero no voy a poder jugar contra O’Higgins. Voy a ir a apoyar. Puede ser que vuelva ante Ñublense en el último partido. Si no me equivoco son cinco días sin hacer nada y después me reintegro con máscara”, sentenció Cortés.