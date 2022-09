Alexis Sánchez tuvo 180 minutos de acción en los amistosos de la selección chilena, que cayó ante Marruecos e igualó frente a Qatar. Por esa razón, el goleador histórico de la Roja no comenzará como titular en el Olympique de Marsella, aunque de todas maneras fue considerado por Igor Tudor para el partido.

Alexis Sánchez jugó los dos partidos completos de la selección chilena en la última fecha FIFA. El tocopillano sumó 90' en la clara derrota de la Roja frente a Marruecos y también disputó todo el encuentro en la igualdad ante Qatar, partido en el que marcó su 50° gol por el Equipo de Todos, pero en el que falló otro penal más.

Pese a que el Dilla le puso el pecho a las balas y se mostró disponible para ejecutar otra pena máxima, ahora debe cambiar rápidamente el chip. Este viernes 30 de septiembre, a contar de las 16 horas según el horario de Chile continental, el Olympique de Marsella tendrá acción frente al Angers por la 9° fecha de la Ligue 1, que por el momento lo tiene ubicado en el segundo puesto, por detrás del París Saint-Germain.

A raíz de los 180 minutos que el Niño Maravilla sumó con la escuadra adiestrada por Eduardo Berizzo, el DT del elenco del Velódromo planea dosificar las cargas para él. Por esa razón, Igor Tudor tiene en mente alinear al colombiano Luis Suárez como único centrodelantero de la oncena, que volverá a tener un dibujo táctico 3-4-1-2, según la información que entrega L'Equipe.

Pero no será el único cambio: el marroquí Amine Harit, quien participó también de un par de encuentros amistosos internacionales, no sólo no estará desde el inicio, pues ni siquiera fue considerado en la convocatoria del partido. En cambio, los tres franceses que se sumaron a la concentración de Les Bleus sí jugarán: Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout y Jonathan Clauss, uno de los que mejor se ha entendido con Sánchez.

Así las cosas, la probable formación del Olympique de Marsella será con Pau López en el arco; Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi y Samuel Gigot en la defensa; Issa Kaboré, Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout y Jonathan Clauss en el mediocampo; Dimitri Payet y Gerson tendrás roles más creativos; Luis Suárez como el eje del ataque.