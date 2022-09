Eintracht Frankfurt sorprendió al Olympique de Marsella a pocos minutos del final del primer tiempo. El actual campeón de la Europa League se encontró con una jugada fortuita que el volante danés Jesper Lindstrom no perdonó. El jugador de 22 años sacó un remate rasante después de un despeje flojo de Valentin Rongier y el portero español Pau López no pudo hacer nada para defender su portería.

Fue esa la única conquista del partido, válido por la segunda jornada del Grupo D de la Champions League, que tiene a la escuadra de Alexis Sánchez en una posición muy desventajosa en el objetivo de acceder a la ronda de los octavos de final. El Tottenham Hotspur de Inglaterra y el Sporting Clube de Portugal son los otros dos equipos emparejados con el OM.

Corrían los 59' cuando el DT del cuadro más popular de Francia, Igor Tudor, hizo un trío de cambios: el marroquí Amine Harit, quien enfrentará a Chile en la próxima fecha FIFA, reemplazó al brasileño Gerson, mientras que el turco Cengiz Ünder ingresó en lugar de Dimitri Payet. La última modificación de esa especie de volantazo que dio el entrenador croata fue la salida del tocopillano, quien le dejó su lugar al colombiano Luis Suárez.

Precisamente 11 minutos más tarde, el atacante cafetalero dispuso de una ocasión de gol muy clara para igualar el cotejo, pero la desperdició clamorosamente. Harit hizo una pared con Ünder. El ex jugador de la AS Roma de Italia llegó a línea de fondo para sacar un centro rasante, que más bien fue un pase atrás para el "11". Suárez se quiso acomodar para su pierna derecha, pero no pudo coordinar el movimiento y le pegó con la izquierda.

La pelota llegó mansita a las manos del golero Kevin Trapp, un bastión del equipo que en la edición anterior de la Europa League se impuso al Rangers FC de Escocia en el juego decisivo. Por cierto que ese fallo grosero del ex atacante del Granada de España provocó que más de algún fanático del conjunto marsellés recordara la salida de AS70, autor de cuatro conquistas en la Ligue 1.

"Alexis Sánchez, por favor sácame de la depresión", fue el comentario que hizo un fervoroso tuitero por esta fallida definición de Luis Suárez, quien ha colaborado con dos goles en la máxima categoría del fútbol galo, aunque ambas fueron antes del arribo del Dilla al único equipo francés que tiene la Champions League en sus vitrinas. "Sánchez la metía 20 veces", escribió otro en la red social del pajarito.

"Sánchez lo hubiera hecho", añadió otro fanático del elenco marsellés, quizá con el recuerdo patente de cómo hizo el goleador histórico de la selección chilena para empalmar el centro de Ünder en el duelo ante el Lille que ganó el conjunto del Velódromo. "Era tan necesario dejar a Sánchez con Harit y Ünder", fue otra de las opiniones que recopiló el video de la acción que desperdició Suárez en una posición difícil de mejorar.