El Mago comentó para Star Plus la victoria del Eintracht Frankfurt ante el Olympique de Marsella, que quedó muy complicado para acceder de ronda en el Grupo D de la Champions League. Eso sí, Valdivia no sólo evaluó mal a Alexis Sánchez.

Olympique de Marsella no comenzó para nada bien su camino en la Champions League. El cuadro adiestrado por el croata Igor Tudor computó dos derrotas al cabo de los dos primeros encuentros del Grupo D del certamen, que comparte con el Sporting Clube de Portugal, el Tottenham Hotspur de Inglaterra y el actual campeón de la Europa League, el Eintracht Frankfurt de Alemania, precisamente el verdugo que tuvo este martes 13 de septiembre.

Los visitantes se pusieron en ventaja a poco de terminar la primera parte: en los 43', el volante danés Jesper Lindstrom anotó la única conquista del partido. El escandinavo de 22 años aprovechó un flojo despeje de Valentin Rongier, quien le dejó la pelota servida al ex Brondby de su país.

En los 59', el director técnico del elenco marsellés dio un golpe de timón fortísimo en el equipo: hizo tres cambios. Uno de ellos fue la salida de Alexis Sánchez, quien le cedió su lugar al delantero colombiano Luis Suárez, quien desperdició una ocasión clara nacida tras un buen centro del turco Cengiz Ünder, otro de los que ingresó en esa movida de pizarra del DT balcánico. El marroquí Amine Harit, quien estará ante Chile, fue el último de los requeridos por el otrora defensor central de la Juventus.

Pese a los esfuerzos del cuadro más popular de Francia, la igualdad no llegó. Y pudo ser un resultado más abultado, pues el japonés Daichi Kamada anotó el segundo tanto del partido, pero el VAR determinó que estaba ligeramente adelantado. Todo eso fue seguido con mucha atención por Jorge Valdivia, quien fue elegido como el comentarista de la transmisión de Star Plus para Sudámerica en compañía del relator argentino Germán Sosa.

Para el Mago, quien también participa en los comentarios de Los Tenores de ADN, el análisis fue el siguiente. "No tuvo un buen partido Alexis", fue la conclusión que sacó Jorge Valdivia después de casi una hora del tocopillano en la cancha del estadio Orange Velódrome. Pero el otrora enganche de Colo Colo y Palmeiras, clubes donde dejó un gran recuerdo, le apuntó también al funcionamiento colectivo del Olympique de Marsella.

"Nuno Tavares no es un jugador que tenga este tipo de imprecisiones, no saber en qué minuto controlar, en qué minuto poner el pie al piso y tranquilizar la pelota. Y como tú decías, el Olympique no tuvo un buen partido porque el Frankfurt le propuso un partido clarito", le comentó el Maguinho a su compañero de transmisión.

Valdivia no se quedó sólo con eso. "Gana esperando el error, con contrataques rápidos cuando pudo, buscando al goleador, a su delantero (Randal) Kolo Muani que tuvo un gran partido y lo termina ganando con merecimiento, con justicia, hizo un partido inteligente y claro", apuntó quien fue un talentísisimo volante ofensivo en su carrera de futbolista que terminó hace poco más de dos meses.

"El Olympique no supo mantener a raya el equipo rival, no encontró los espacios ni fue rápido. El Frankfurt ganó merecidamente con un partido inteligente", cerró el Mago, quien por Europa pasó por el Rayo Vallecano de España y por el Servette de Suiza.