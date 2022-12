Universidad Católica ha tenido varias incorporaciones para afrontar la temporada 2023, en la que además del Campeonato Nacional y la Copa Chile disputará la Copa Sudamericana. Pero todavía necesita un refuerzo más para el medio del campo, aunque con la limitación que trae consigo tener copados los cinco cupos extranjeros con las fichas de Gary Kagelmacher, Matías Dituro y Fernando Zampedri, además de los recién llegados argentinos Franco di Santo y Guillermo Burdisso.

Y cómo no, pues el plantel de la UC quedó claramente debilitado en el medioterreno: Luciano Aued terminó un exitoso ciclo que comenzó en julio de 2017, mientras que Juan Leiva pasó a Ñublense. Dos futbolistas menos para el experimentado Ariel Holan, quien ya había rogado por una inversión en la ventana de traspasos.

Eso sí, el DT trasandino cuenta con Felipe Gutiérrez de vuelta en el plantel estelar de la Franja. El talentoso mediocampista zurdo terminó un préstamo de un semestre en el Colorado Rapids de la Major League Soccer de Estados Unidos, donde fue nuevamente compañero de Diego Rubio. Y por obligaciones relativas a su contrato, comenzó la pretemporada con el primer equipo de los precordilleranos.

Pero sabido es que el Pipe no está dentro de los preferidos del entrenador de la Católica. Por eso mismo, el ex Betis de España y Twente de Holanda debe analizar sus opciones para estar en un equipo donde pueda tener garantizada algo de continuidad. Y opciones no le faltan, su cartel todavía resulta atractivo en el concierto sudamericano. También en el norte de América.

Uno de los clubes que tiene al quinterano como posible refuerzo es Alianza Lima, que hace poco le ganó el quién vive a Colo Colo y se quedó con los servicios del uruguayo-peruano Gabriel Costa. También cuenta con el charrúa Pablo Lavandeira, quien militó en Deportes Antofagasta y Audax Italiano. Y con el atacante Sebastién Pineau, habitual convocado a la Roja sub 20, pero que finalmente optó por representar a Perú en el Sudamericano de la categoría.

El otro equipo que mostró interés en Felipe Gutiérrez fue el Austin FC de la MLS, elenco que cuenta con jugadores como el argentino Sebastián Driussi, un delantero formado en River Plate que llegó al balompié estadounidense desde el Zenit de Rusia. O su compatriota Emiliano Rigoni, quien pasó por el mismo equipo ruso y también registra una experiencia en el Sao Paulo de Brasil. Otro hispano parlante que tiene el plantel es el paraguayo Rodney Redes, quien en alguna competencia internacional enfrentó a Palestino cuando defendía a Guaraní.