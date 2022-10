Luciano Aued está muy cerca de ponerle punto final a su ciclo en la Universidad Católica. Y tal como lo anunció Redgol, este viernes 28 de octubre hubo una conferencia de prensa en que el zurdo centrocampista argentino ratificó que los dos partidos que le restan a los cruzados en el Campeonato Nacional 2022 serán los últimos de los casi cinco años y medio que habrá permanecido en la precordillera.

En San Carlos de Apoquindo, donde llegó en julio de 2017, Luli logró siete títulos. Y también vivió diversas experiencias personales y familiares con su pareja, Nadia Etchetto. Una de ellas fue la muerte de Horacio Aued, el padre del zurdo. Y otra, el nacimiento de su hija Charito. Todas esas vivencias se vinieron a la cabeza en las palabras que el ex Racing Club eligió para confirmar el adiós.

"Cuando llegué en 2017 dije que me gustaría dejar una huella, no pasar con el club inadvertido. Y creo que lo hemos logrado, con los compañeros, los técnicos que han pasado y el apoyo enorme del club para lograr esos objetivos. Hoy puedo decir que esta despedida es durísima, pero me voy feliz de lograr todo lo que nos propusimos. Logramos los sueños que teníamos y eso me deja la tranquilidad", fueron las primeras palabras de Luli Aued.

Y entonces llegó el recuerdo de su papá, el Ruso, a quien por cariño le decía Gordo. "Cuando llegamos en 2017 con Nadia llegamos solos, tenía mi familia, mi viejo en Argentina. Después de estos cinco años mi viejo no está. Llegó lo mejor de mi vida, mi Charito", dijo el formado en Gimnasia y Esgrima de La Plata con una evidente emoción que, de hecho, le hizo tomar un respiro antes de continuar con el discurso.

"Fuimos muy felices acá en el club, nos trataron de maravilla e hicieron sentir en casa. Eso es impagable. Sólo tengo palabras de agradecimiento. No es fácil, también tuve problemas de salud. Este año fue durísimo, mis compañeros han estado, mi familia ha estado. Todo el club me ha apoyado. Fueron más de cinco años tremendos, que me pasó de todo, nos pasó de todo como familia. Hay que cerrar un ciclo. Lo entiendo de esa manera", agregó el mediocampista de 35 años.

"Quería agradecerles, más que nada a todos los jugadores que han pasado, a todos los técnicos que he tenido, a los trabajadores del club en el día a día, a todos los que forman parte del directorio. Soy un agradecido de haber pasado por acá, disfrutaré esos dos partidos al máximo porque después de so no hay más. Simplemente gracias", terminó el jugador, quien tiene pensado seguir ligado a la actividad, aunque todavía no ha definido dónde, según contó en la misma rueda de prensa donde estuvo acompañado por el gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich.

Aued le agradeció mucho a Ariel Holan

Con Ariel Holan compartió en dos ocasiones. Primero en 2020, cuando el equipo del argentino fue campeón del tercer título de este tetracampeonato en torneos largos que configuró el cuadro cruzado. Y por cierto que fue parte importante del ciclo de Luciano Aued en San Carlos de Apoquindo.

"Con Ariel tenemos y siempre tuvimos una relación especial. 2020 lo hemos disfrutado y en esta vuelta ha sido de la misma manera. Cuando él no estuvo en el club se preocupó por mí, hemos charlado de fútbol, ha estado pendiente. Volvió en un momento difícil para nosotros y nos ayudó a tratar de encaminarlo. En mi caso venía de este proceso de 5-6 meses sin jugar y desde que llegó me hizo sentir una parte importante y me dio un lugar relevante para esta reconstrucción", manifestó Luli.

Hubo más palabras, por cierto. "Estoy muy agradecido. Ya lo venía digiriendo, lo había charlado con él que esto podía ser una alternativa. Él es del fútbol, lo entiende así también, que los ciclos se terminan. Lógicamente genera una nostalgia y una tristeza. Pasamos momentos muy lindos y otros no tanto que nos han ayudado a crecer. Tuvo palabras de agradecimiento cuando se lo comuniqué, en mi caso va lo mismo por el lugar que me dio y por valorar el trabajo que hice", cerró quien pronto será un ex jugador de Universidad Católica.

Eso sí, tiene una gran meta deportiva antes de eso. Y tiene que ver con el cierre del Campeonato Nacional 2022, de visita ante Audax Italiano y de local frente a Deportes Antofagasta. "Ojalá dejemos al club en una competencia internacional, que es lo que tiene que hacer y tener la tranquilidad de irme bien así también", dijo en torno a la eventual clasificación a la Copa Sudamericana, la única opción continental que tiene la Franja.