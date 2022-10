Universidad Católica hizo un buen partido desde lo defensivo. Así lo destacó Gustavo Quinteros, el DT de Colo Colo, luego del empate sin goles entre ambos equipos en el estadio Monumental. Clave en eso fue Gary Kagelmacher, el experimentado defensor central uruguayo que repactó la fecha de su cirugía en la mano para poder estar presente en Macul.

El ex zaguero del León de México le ha aportado mucha solidez a la zaga cruzada desde que llegó, pedido expresamente por Ariel Holan, quien lo había tenido en la Fiera. Por estos días, el DT de la Franja debe afinar detalles para volver al ruedo en el Campeonato Nacional 2022, que por ahora tiene a su equipo en el 7° puesto, con un provisorio boleto para disputar la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Para la jornada siguiente, la 27, los precordilleranos recibirán a Ñublense en el estadio El Teniente de Rancagua. Allí, el DT trasandino tendrá la oportunidad de seguir en terreno a un jugador que marcó dentro de su lista de prioridades para sumar en la temporada venidera: Federico Mateos, mediocampista argentino que a mediados de junio de 2018 fue anunciado como refuerzo de los Diablos Rojos y con quien ya hay conversaciones para concretar el fichaje en el mercado de pases que se avecina, según pudo saber Redgol, algo que ya estuvo en los planes de la gerencia deportiva de Cruzados SADP durante la anterior ventana.

Si bien comenzó su formación como jugador en Boca Juniors, el volante de 29 años no llegó a debutar en los Xeneizes, aunque sí recibió lecciones importantes para el futuro. "La frustración de no jugar fue lo más difícil, cuando uno es pequeño, no lo entiende, cree que es más fácil y quiere jugar siempre", le contó a la revista Tribuna Andes de esa experiencia. "Ver a tantos chicos que se prueban en el club y te quieren sacar el puesto es la parte difícil", añadió el jugador nacido el 28 de marzo de 1993, que tiene como ídolos a Juan Román Riquelme y Fernando Gago.

Pero todo cambió para Mateos cuando decidió dejar San Telmo para fichar en Ñublense. "Los primeros meses no fueron buenos, fueron difíciles. Fui muy criticado por la hinchada", recordó uno de los capitanes que tienen los chillanejos, que además fue clave en el título de la Primera B 2020, que le permitió el retorno al club a la élite nacional. Él tiene claro cuáles son sus mejores atributos, quizá los que llamaron la atención de Holan. Termina su contrato con los de la región del Ñuble al cabo de esta campaña.

"Soy un volante mixto, me gusta llegar al área, pero con la ayuda del profe Jaime García aprendí a ser importante en la defensa. Es fundamental saber un poco de todo", marcó Federico Mateos, quien también jugó en las inferiores de Tigre y en el plantel profesional de Colegiales en Argentina y no mira con malos ojos obtener la nacionalidad chilena. "Espero nacionalizarme pronto, estoy tramitándola para liberar un cupo de extranjero", dijo también, un punto que podría hacer todavía más llamativa su contratación, pues en caso de que eso ocurra no usaría una de las plazas disponibles para inscribir foráneos.

Luciano Aued busca la nacionalización cerca del final de su contrato

Siempre que se habla de una eventual incorporación es preciso analizar los efectos que podría tener en la confección actual de un plantel. En este caso, las consecuencias del arribo de Federico Mateos a una zona que cuenta con el desgarrado César Pinares y también con el argentino Luciano Aued, quien ha sido un indiscutido para Ariel Holan desde que pudo volver a estar disponible tras superar el problema cardíaco que lo marginó de los primeros seis meses de la actividad anual. También está el juvenil Bryan González, aunque por estos días compite en los Juegos Odesur con la Roja Sub 20. Incluso Yamil Asad puede desempeñarse en aquella zona.

Luli arribó a la precordillera en julio de 2017, en la última etapa de Mario Salas en los tres años del Comandante en San Carlos de Apoquindo. El mismo mes, pero de este año, el ex Racing Club de Avellaneda cumplió el tiempo necesario para optar a la nacionalización, algo que ya consulta, pues está consciente de que podría servirle para extender su estadía en la UC, o bien, para buscar otro destino en el fútbol chileno: su contrato termina el 31 de diciembre de 2022.

Por esas razones, para Holan es prioritario ficha a Federico Mateos, quien seguramente será titular en el duelo ante los Cruzados del sábado 8 de octubre en un compromiso donde el tetracampeón del fútbol chileno intentará redimirse de la apabullante goleada que Ñublense le propinó en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.