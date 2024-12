En la U de Chile parecen decididos a desprenderse del volante Federico Mateos, quien tuvo su segunda temporada en la institución. Pero casi no contó para el entrenador Gustavo Álvarez durante la campaña. Un botón de muestra: totalizó apenas 345 minutos jugados en el Campeonato Nacional 2024.

Por esa misma razón, Mateos parece tener los días contados en el Centro Deportivo Azul. A pesar de que el ex jugador de Ñublense no pudo cumplir las expectativas en el Romántico Viajero, todavía posee un buen cartel en el fútbol chileno.

De hecho, tenía avanzadas las conversaciones para reencontrarse con Jaime García, quien la campaña 2025 dirigirá a Huachipato. Pero esa posibilidad quedó en el olvido cuando aparecieron los Diablos Rojos otra vez en el horizonte del Fede Mateos.

Federico Mateos en acción durante un partido ante Cobresal en El Salvador. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

En ese contexto, Ñublense ha avanzado en las tratativas para tener de vuelta al ex jugador de San Telmo y Colegiales. Pero todavía no hay nada firmado en una negociación que ha tenido varios acuerdos posibles sobre la mesa. Uno de ellos tenía que ver con dos jóvenes promesas del cuadro de Chillán.

Según información que recabó RedGol, uno de los apuntados por la gerencia deportiva de Azul Azul en esa posibilidad fue Guido Segura. Es un extremo del equipo Sub 16 de Ñublense que ya figura en el radar de las selecciones juveniles chilenas. En agosto de 2024 participó de un microciclo en el complejo Fernando Riera. Le dicen el Pulguita.

Guido Segura, jugador de la Sub 16 de Ñublense. (Captura Instagram Ñublense Formativo).

U de Chile inventa fórmulas para desprenderse de Federico Mateos

La U de Chile aún no define a qué club cederá a Federico Mateos y, de hecho, creen que la negociación no se resolverá con los juveniles que apuntaron como parte de pago. Además de Guido Segura, los azules indicaron a Juan Pablo Tapia como otro juvenil del equipo Sub 16 que les gustaría tener.

Aunque lo más probable es que Ñublense gane la carrera por Mateos, en Huachipato no tiran la toalla por él. “Con Federico perdimos el contacto”, reconoció Jaime García en una entrevista con ADN Deportes. Y lo dio casi por perdido.

Federico Mateos por Ñublense ante Huachipato. Justo los dos clubes que pugnan por su fichaje. (Daniel Pino/Photosport).

“Dije que lo tuve, que sé cómo trabaja y lo profesional que es. Pero ya estamos cerrando el ciclo de jugadores. Va a depender de los que tengan que salir”, expuso también el DT nacido en Cartagena para dejar abiertas las puertas del estadio CAP. ¿En qué terminará todo? Tic, tac, tic, tac…