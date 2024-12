El mercado de pases de U de Chile sólo cuenta con la llegada de Julián Alfaro y la situación que envolvió a Michael Clark en la última semana tuvo consecuencias. Así lo informó el periodista Gonzalo Fouillioux, quien dio cuenta de esto en el programa El Team del Siete.

Ahí se refirió al efecto que tuvo la crisis interna de Sartor en la ventana de traspasos. Sabido es que la gerencia deportiva de Azul Azul tiene varias incorporaciones avanzadas. Tal es el caso del uruguayo Gonzalo Montes, quien se sumará desde Huachipato.

O también el préstamo de Javier Altamirano desde Estudiantes de La Plata, otra de las negociaciones que tiene bien encaminada el Bulla. “Hay un daño reputacional y económico por lo ocurrido. La información que tengo yo es que la Universidad de Chile como club tiene muy avanzados a cuatro jugadores”, contó Fouillioux en el citado espacio.

“Faltan cosas de detalles, es empujar la negociación y lo cierran. Algunos nombres ya se saben: Gonzalo Montes, Javier Altamirano y Octavio Rivero. Después del viernes, desde la presidencia de Azul Azul se bajó que quedara todo stand by“, soltó el periodista, quien también trabaja en TNT Sports. A ellos, se suma también Nicolás Fernández.

Michael Clark en la testera junto a Gustavo Álvarez y Manuel Mayo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y prosiguió con su información. “Está todo stand by. No estoy en condiciones que afirmar que esto, que está todo como congelado, se destrabe mañana o incluso que se eche todo para atrás y la U no traiga ningún refuerzo”, aseguró Fouillioux, consciente de que esto puede redundar en un riesgo para Azul Azul.

La orden de mercado en la U: ¡Michael Clark congela la llegada de refuerzos!

Gonzalo Fouillioux sabe que el mercado de la U puede tener serias consecuencias con esta medida adoptada por orden de Michael Clark, el mandamás de la concesionaria. Una movida que también tienen clarísima al interior del Centro Deportivo Azul.

“Puede que esto dure mucho y cuando la U vuelva al mercado estos jugadores no estén disponibles. La U, por una orden desde arriba, no puede cerrar los refuerzos que tiene”, insistió el hijo del icónico jugador de la Católica y la Roja Alberto Fouillioux.

Michael Clark ordenó una medida en el mercado de pases de U de Chile. (Javier Salvo/Photosport).

De hecho, el negocio de Montes estaba totalmente cerrado, pero hubo un cambio de planes a última hora. Precisamente tiene que ver con detalles en el pago de impuestos, pero también con esta prerrogativa que surgió por iniciativa de Clark. ¿En qué terminará todo? Tic, tac, tic, tac…