El escándalo de Sartor y Azul Azul tras la resolución de la Comisión para el Mercado Financiero, que revocó la autorización de existencia a Sartor AGF, subsidiaria de la matriz Asesorías Sartor, tiene a Michael Clark como presidente de la concesionaria de Universidad de Chile en la mira.

Pero el tema también dejó la escoba en Radio Cooperativa. En el programas Cooperativa Deportes de las 14:00 horas de este viernes, José Antonio Prieto, el Toño Prieto, y Sebastián Esnaola, protagonizaron y caluroso round. La pelea verbal alcanzó alta intensidad y volumen elevado entre gritos.

Es que a Esnaola no le gustó que Toño Prieto explicara que en sí, la sanción a Sartor AGF y la designación de un liquidador no afectaba de por sí a la administración de Universidad de Chile ni Azul Azul.

Esnaola vs. Toño Prieto: “Ironía y descalificaciones”

Prieto explicó lo que averiguó relacionado al tema legal y económico, mientras Esnaola ironizó que Toño se las daba de experto en economía y resolvía fácil el tema.

Incluso, Toño Prieto se lanzó furioso pidiendo respeto a Esnaola al sentirse descalificado por su contraparte que había manifestado que no convenía seguir discutiendo porque nadie del panel tenía conocimientos sobre el tema.

Michael Clark y Sartor en el ojo de la polémica: golpe de la CMF por chanchullos. El tema generó duro round en Cooperativa Deportes.

El diálogo completo de la pelea de Cooperativa por Sartor

Esnaola: …(Sartor) es la matriz de la otra (Sartor AGP), Toño Prieto.

Toño Prieto: es la dueña de las acciones, por lo tanto el liquidador dice aquí tengo para resarcir.

E: si tú quiere hacer un llamado a la calma.

TP: yo no hago un llamado a la calma, no seas irónico.

E: eso es lo que estás diciendo, no estoy siendo irónico, Toño Prieto.

TP: sí estás siendo irónico, yo estoy hablando de una cosa que es real. Son dos empresas distintas. Una se dedica al mundo deportivo y la otra al financiero. Te guste o no te guste escucharlo.

E: tú resolviste el problema.

TP: yo no lo resuelvo, no seas irónico. Tú siempre pones cosas que yo no digo. Yo no dije eso. Yo digo que cuando hay un liquidador, el liquidador vende las acciones y es todo lo que hace.

E: muy simple para ti la resolución del problema.

TP: no es para mí, es la ley. El liquidador liquida. Para eso lo nombran, para que venda.

E: mejor avancemos, porque la verdad es que ninguno de los cinco que está en esta mesa sabe muy bien como es la película.

TP: a mí no me descalifiques.

E: no te he descalificado.

TP: a mí no me descalifiques. Habla por ti si tú no sabes.

E: si tú quieres ser experto en economía…

TP: yo no quiero ser nada, yo averigüé cómo se resuelven estos casos. Yo averigüé qué sucede en este caso.

E: no sé. Yo lo único que te he planteado, y tampoco te voy a permitir que me vengas a gritar acá. ¡Qué te has creído!

TP: no te grito, yo no te grito. Tú dices cosas que no yo no digo.

E: lo único que te voy a decir es que hay que esperar.

TP: exactamente.

E: es lo que dije desde el principio y tú resolviste el problema.

TP: no resuelvo nada, digo qué es lo que hace un liquidador. Toma las acciones de todos los bienes de una empresa y busca sacarle la plata. Lo va a vender a otro. Punto.