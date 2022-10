Chile sub 20 debuta en los Odesur ante Argentina: ¿A qué hora es el partido y dónde ver?

Arranca el camino de la selección chilena sub 20 en los Juegos Sudamericanos 2022 (Odesur) enfrentando a Argentina en el primer partido correspondiente al grupo B de la competencia deportiva que se disputa en Asunción, Paraguay.

La Roja sale a defender el título que consiguió hace cuatro años en los Juegos Odesur de Cochabamba, cuando en la final derrotó a su similar de Uruguay en el alargue del partido con el tanto de Diego Valencia.

¿Cuándo y a qué hora juega La Roja sub 20 en los Juegos Odesur?

La selección chilena sub 20 enfrenta a Argentina este martes 4 de octubre a las 11:15 horas de nuestro país en el Complejo de Fútbol de Luque, donde se disputará todo el fútbol masculino de estos Juegos Sudamericanos.

Nuestra selección es comandada por Patricio Ormazábal, quien citó en esta edición a varios jugadores jóvenes que ya han hecho sus primeras armas en el profesionalismo, como el defensor Daniel Gutiérrez (Colo Colo), los volantes Jeison Fuentealba (La Serena), Cristóbal Castillo (O'Higgins), Joan Cruz (Colo Colo) y el atacante Vicente Conelli (Unión Española).

También destaca el nombre del peruano-chileno Sebastián Pineau (Alianza Lima) que finalmente decidió defender a nuestro país. Asimismo, no dijeron presente en esta nómina Darío Osorio, Lucas Assadi y Marcelo Morales para jugar con la U la recta final del Campeonato Nacional.

¿Dónde ver por televisión el partido de Chile vs Argentina sub 20?

El partido de La Roja sub 20 contra Argentina se transmitirá en CDO Premium en los siguientes canales según tu cableoperador:

CDO Premium

VTR: **NO DISPONIBLE**

DTV: 637 (SD) - 1637 (HD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 76 (SD) - 848 (HD)

MOVISTAR: 494 (SD)

TU VES: 526 (SD) - 114 (HD)

ZAPPING: 98 (HD)

¿En dónde puedo ver por streaming gratis el partido de Chile en los Juegos Odesur?

El partido de la selección chilena sub 20 contra la albiceleste se transmitirá vía streaming en nuestro país a través de tvnplay.cl.

En esta plataforma podrás seguir todos los partidos de la Roja en los Juegos Sudamericanos, además de ver a los otros deportistas chilenos en sus respectivas competencias.

¿Cuál es el grupo de Chile sub 20 en los Juegos Sudamericanos 2022?

La selección chilena es parte del Grupo B de los Juegos Odesur 2022 en donde además de enfrentar a Argentina, tendrá que jugar ante Ecuador (jueves 6 de octubre a las 9:00 horas) y contra Colombia (sábado 8 de octubre a las 11:15 horas).

Los dos primeros del grupo pasarán a las semifinales en donde enfrentarán a los clasificados del Grupo A, que está conformado por Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.