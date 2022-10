Los Juegos Odesur de Asunción 2022 viven su penúltimo día de competencias este viernes 14 de octubre y el Team Chile lucha con todo quemando sus últimos cartuchos para sumar medallas, donde la cosecha ha estado bien en general. Ahora, Francisca Crovetto y Héctor Flores se impusieron a la adversidad para ganar una presea de plata.

Gracias a la negligencia de la aerolínea que trasladó a Crovetto desde Croacia hasta la capital de Paraguay, que dejó su maleta con su escopeta en Frankfurt, la tiradora chilena llegó a los Juegos Sudamericanos sin herramienta para participar y Héctor Flores se ganó el premio al compañero del año al compartirle la suya. Y la rompieron.

La dupla de deportistas criollos se lucieron llegando hasta la final de Tiro Skeet Mixto, pero perdieron la definición solo por un plato. Por eso, se ubicaron en el segundo lugar del podio y se colgaron la presea de plata, la 27 del registro nacional en el medallero oficial de estos juegos.

A pesar de no haber podido quedar primeros, el segundo puesto es totalmente meritorio y digno de aplaudir para los chilenos, que tuvieron que sobreponerse a la adversidad para representar a nuestro país lo mejor posible. Y lo lograron.

Tras toda la acción, Fran Crovetto explicó lo sucedido. "Llegué de Croacia el martes, estuve disputando el campeonato del mundo donde quedé entre las 10 mejores y llegamos acá a disparar inmediatamente a la competencia, pero mi maleta y la escopeta se quedaron en Frankfurt". Pero viene lo peor.

"Mi maleta llegó, pero la escopeta está perdida. Empezamos la competencia ayer, entre disparar o no tomé la decisión de disparar. Competí el primer día con la escopeta de Héctor que me la prestó muy generosamente, mi compañero de equipo, con la esperanza de que hoy llegara la escopeta a las 6 de la mañana, cosa que no pasó", lamentó.

"Había que seguir, competí con la escopeta de Héctor, que es muy distinta a la mía y estuve ahí, en un shoot-off se me fue la medalla de oro, pero contenta de sobreponerme a la adversidad", cerró.

Con esto, Chile se mantiene en el cuarto lugar del medallero oficial con 32 medallas de oro, 27 de plata y 53 de bronce, 112 preseas en total. Por encima están Argentina con 48 oros, Colombia con 66 y Brasil primero con 125.