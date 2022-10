La selección chilena femenina Sub 20 contará solo con 17 jugadoras para buscar la medalla en los Juegos Suramericanos. Llanka Groff no alcanzó a viajar a Asunción y tampoco a ser reemplazada.

Polémica: Universidad de Chile baja a Llanka Groff de la Roja femenina Sub 20 para los Odesur 2022

La Roja femenina Sub 20 llegó este lunes a Asunción para disputar el torneo de fútbol femenino de los Juegos Suramericanos 2022. Los Odesur comenzarán el próximo viernes 7 de octubre para la selección chilena, que enfrentará a Venezuela desde las 11:15 horas en el Complejo de Fútbol del Comité Olímpico Paraguayo.

El equipo no viajó completo a tierras guaraníes y Andrés Aguayo dispondrá de solo 17 jugadoras en el torneo. ¿Qué significa esto? Que la selección chilena femenina Sub 20 podrá tener apenas seis futbolistas en la banca de suplentes y en caso de lesiones o expulsiones el equipo reducirá en tamaño.

"La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que la jugadora de la Selección Chilena Femenina Sub 20, Llanka Groff, tuvo que ser liberada de la convocatoria que disputará los Juegos Suramericanos de Asunción 2022", informó un comunicado este martes, ya consumado el arribo del equipo a Paraguay.

Según detalla la ANFP, "por decisión del Club Universidad de Chile, la futbolista no viajó a Asunción y no participará del torneo. Debido a esto, y la imposibilidad de realizar modificaciones en la lista, el equipo quedará con 17 jugadoras".

El problema es que en la nómina inscrita ante la Organización Deportiva Suramericana no puede haber cambios, salvo que fuese por lesión. Y la salida de Llanka Groff de la nómina de la Roja femenina Sub 20 fue después del cierre, por lo que no pudieron reemplazar a la jugadora.

Groff estará disponible para jugar la Copa Libertadores Femenina 2022. Universidad de Chile viajará a Quito durante los próximos días, para aclimatarse a la altura y preparar su debut en el torneo continental el viernes 14 de octubre, ante las locales de Independiente del Valle.