Gabriel Costa se sincera tras su salida de Colo Colo: "Me voy dolido"

Pese a que había anunciado que quería quedarse en Colo Colo, finalmente Alianza Lima se llevó a Gabriel Costa, que dejó el Cacique tras cuatro años jugando ahí. Una salida que golpea los planes de Gustavo Quinteros, que contaba con el seleccionado peruano para el 2023.

Pero más allá de una publicación en Instagram, hasta ahora el jugador no había dado motivos en extenso del por qué prefirió volver a la Liga Peruana. Algo que sucedió este viernes cuando conversó con TNT Sports, dando las explicaciones del caso.

El jugador señaló que “Primero que nada agradezco a la gente del club, a los trabajadores, a Gustavo (Quinteros) y Daniel (Morón) que hicieron fuerza para que yo me quedara. Lo de después ya fue decisión propia, sorpresiva también para mí, en donde cambió todo en pocas horas".

"Fue una decisión personal y familiar donde nos sentamos, conversamos y llegamos a un acuerdo, agregó.

“Fue una decisión dura porque obviamente nos queríamos quedar, pero de la forma no estábamos del todo contento con el acuerdo, hubo puntos donde yo tampoco estaba muy de acuerdo, pero si me fui dolido, porque me quería quedar, mi familia y mi hijo se quería quedar. Hay decisiones que tomar y lamentablemente es para salir", señaló.

“El contrato estaba bien, luego cambió todo en horas rápidas, en donde la decisión es propia, Alianza Lima hizo lo posible por tenerme, estoy agradecido de lo que hicieron por tenerme. Es una decisión propia”, cerró.