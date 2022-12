El experimentado defensor uruguayo de 34 años quedó como uno de los más veteranos del plantel de Universidad Católica, aunque de todas formas no cree que sea prudente alzarse como referente. "Estoy para lo que se me pida, pero eso se tiene que dar naturalmente", sentenció Gary Kagelmacher.

Kagelmacher se abre a ser referente de la UC: "Estoy para lo que me necesiten, pero no hay que forzar"

Gary Kagelmacher cumplió con creces lo que pretendía Ariel Holan cuando solicitó su llegada para reforzar la defensa de Universidad Católica. El experimentado zaguero central uruguayo hizo notar de inmediato su presencia en la última línea de la UC, donde se erigió como un indiscutido para la positiva segunda mitad del Campeonato Nacional 2022 que tuvo la escuadra precordillerana.

Por estos días, el ex marcador del León de México forma parte de la pretemporada de La Franja, que inicialmente trabaja en las canchas del complejo Raimundo Tupper Lyon en San Carlos de Apoquindo. Y para afrontar la campaña 2023, el elenco de Las Condes tiene tres referentes menos en la plantilla: José Pedro Fuenzalida, quien aguarda por una chance para seguir su carrera en Estados Unidos. Germán Lanaro también salió. Y Luciano Aued siguió el mismo camino.

Esas despedidas hicieron que el montevideano de 34 años pasara a ser uno de los más veteranos de un plantel que cuenta con Nicolás Peranic, Fabián Orellana, Matías Dituro y Mauricio Isla, quienes también conforman el grupo de más edad en el vestuario.

Todo eso generó un escenario en el que Kagelmacher podría pasar a ser uno de los bastiones de la plantilla. Y él no rehúye a esa opción. Pero tampoco la busca como si fuera su único objetivo. "Se han ido tres grandes personas, que han dado mucho para el club y eran un ejemplo muy sano para el plantel", apuntó el jugador que supo debutar por el plantel estelar del Real Madrid de España.

"Creo que esas cosas se dan solas, no hay que forzar nada. Eso lo ve el grupo con el tiempo, siempre me gusta ayudar. Estaré para lo que se me pida, pero creo que son cosas que se tienen que dar naturalmente", sentenció el futbolista charrúa, quien registra pasos por Peñarol en su país, el 1860 Múnich de Alemania, el Mónaco de Francia, el Maccabi Haifa de Israel y el KV Kortrijk de Bélgica, donde actualmente juega el chileno-belga-marroquí Nayel Mehssatou.