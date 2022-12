Universidad Católica necesita encontrar un reemplazante para Germán Lanaro, uno de los tres futbolistas que terminaron contrato con la institución y dejaron de pertenecer al club. José Pedro Fuenzalida, quien espera por una opción en la Major League Soccer de Estados Unidos fue otro de los que salió. Y Luciano Aued, el zurdo volante argentino que terminó como titular en la escuadra de Ariel Holan, fue el tercero.

Por cierto, el nuevo zaguero central que tendrá la UC hace recordar el problema médico que afectó a Luli durante la primera parte de 2022. De hecho, el ex jugador de Racing Club de Avellaneda ni siquiera fue inscrito en la etapa inicial del Campeonato Nacional, aunque pudo volver a las canchas al cabo de un semestre. Todo eso tiene una relación con la trayectoria de Guillermo Burdisso, marcador de 34 años que ultima detalles para sumarse a la Franja.

Al igual como ocurrió con el uruguayo Gary Kagelmacher, el arribo del zaguero es una petición de Ariel Holan, quien lo dirigió en Independiente de Avellaneda. Y si bien restan algunos detalles que resolver y trámites que realizar, como la revisión médica de rigor, el arribo del hermano de Nicolás Burdisso a San Carlos de Apoquindo hace recordar aquel examen que se hizo antes de fichar por San Lorenzo de Almagro.

Corría el séptimo mes de 2019. Específicamente el 17 de julio de aquel año, cuando el jugador nacido en Altos de Chipión confirmó que se alejaría por unos meses de la actividad. Tenía prácticamente cerrada su incorporación al Ciclón, pero el diagnóstico del staff médico de los Gauchos de Boedo fue una arritmia cardíaca que, evidentemente, truncó el traspaso.

"Hace tres semanas me hice una revisión médica y a raíz de eso, me hice más estudios y visité otros especialistas. Se llegó a la conclusión de que tengo que estar tres meses sin jugar ni hacer actividad física para ver cómo evoluciona el corazón", explicó el Guille Burdisso por esa negociación que no fructificó para pasar a la escuadra que por aquel entonces dirigía Juan Antonio Pizzi.

Por cierto, su declaración no se quedó sólo ahí. "Es un momento durísimo. No estaba preparado y nadie lo está para una noticia así. Tenía muchísima ilusión de seguir jugando al fútbol, más en un grande, pero bueno. Hoy me toca enfocarme en mi salud, en volver a estar bien, así sean tres meses o seis, voy a luchar siempre para volver a jugar al fútbol que es lo que más amo, lo que sé hacer desde chiquito y lo que más me gusta", aseguró el ex Boca Juniors. "Hoy me toca priorizar la vida de padre y a mi familia", agregó.

Fueron siete los meses que estuvo lejos de la actividad. En enero de 2020, fue confirmado como refuerzo de Lanús, donde estuvo durante dos años, antes de pasar al Deportivo Cali de Colombia. Y nunca tuvo inconvenientes a raíz de esta misma situación. Su currículum también registra pasos por la Roma de Italia, el León de México y el Galatasaray de Turquía. Y pronto sumará a la Universidad Católica dentro de sus estaciones.