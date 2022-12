Universidad Católica comenzó su trabajo con la mira puesta en la campaña 2023. Este lunes 12 de diciembre, el cuerpo técnico encabezado por Ariel Holan le dio el inicio a la pretemporada, que inició con tres caras nuevas en el plantel. Al menos esas eran las que se conocían.

A saber: por el momento, los cruzados tienen tres refuerzos. Uno fue Byron Nieto, lateral derecho que llegó desde Deportes Antofagasta a préstamo con opción de compra. Otro fue Alexander Aravena, quien tuvo una gran temporada en Ñublense. Y, si bien los Diablos Rojos se quedaron con una parte de su pase, el Monito decidió regresar a San Carlos de Apoquindo para el año venidero.

Y el tercero, cómo no, fue Eugenio Mena. El ex lateral izquierdo de Racing Club aclaró por qué decidió enrolarse a la Franja, el tercer club chileno que vestirá tras jugar para Santiago Wanderers y para Universidad de Chile. Pero en el conteo había una incorporación que no figuraba en muchos planes, pero sí en los del experimentado DT nacido en Lomas de Zamora hace 61 años.

Holan estimó que era necesario añadir una persona al staff. Y fue así que se gestó la incorporación de Cristian Ferlauto, un entrenador de 40 años que ha tenido tres ciclos como DT de San Martín de Burzaco. De hecho, en mayo de este año renunció a aquel club, donde también fue arquero. Y ahora, asumirá el desafío de integrar la plana de asistentes en uno de los cuadros más grandes del fútbol chileno.

"Las caras nuevas son bien recibidas por todos nosotros", afirmó Ariel Holan, quien agregó que "vamos creciendo en la calidad del trabajo que vamos desarrollando y eso nos da energía para lo que viene". Por cierto, fue el mismo ex estratego de Independiente de Avellaneda quien dio detalles del trabajo planificado.

Ariel Holan detalla los objetivos de la pretemporada

Para Ariel Holan cada pretemporada es clave. Le sirve, según él, para implantar gran parte de la idea que quiere llevar a cabo en una campaña. "Es una etapa de preparación importante para el equipo. No solamente desde lo físico, sino desde lo técnico-conceptual, por la cantidad de entrenamientos que uno puede acumular en el periodo que dura", introdujo el argentino en declaraciones difundidas por el club.

"La vamos a dividir en dos etapas, una donde vamos a darle prioridad a los acondicionamientos que mencioné anteriormente, y una segunda donde vamos a poner en marcha parte de lo que hemos entrenado en los partidos que vamos a tener, donde algunos van a tener nivel internacional", marcó también Holan en una clara diferencia que el trabajo previo a la campaña de la UC tendrá en relación con el que hizo a inicios de 2022 con Cristian Paulucci al mando.