El lateral proveniente de Deportes Antofagasta llega a la UC luego de ser desechado a los quince años de las divisiones inferiores de los Cruzados. "Me propuse volver", señaló en su presentación.

Byron Nieto no se achica y planea pelear el puesto con Isla en la UC: "Me gusta el desafío"

El mercado de pases del fútbol chileno sigue avanzando pese a que todavía no termina el 2022. Los clubes se preparan con todo para el siguiente año, especialmente los que disputarán competencias internacionales, quienes comenzarán antes los trabajos de pretemporada.

Uno de esos elencos es Universidad Católica, que ya aseguró el retorno de Alexander Aravena, ahora se reforzó con un jugador de pasado cruzado: Byron Nieto. El lateral, proveniente de Deportes Antofagasta, tendrá el duro desafío de pelear la titularidad con Mauricio Isla.

Sin embargo, pese a la magnitud del rival que tendrá por el puesto, Nieto no se complica y, en la rueda de prensa de presentación anunció que le gusta el desafío de quitarle el puesto al "Huaso".

"Me gusta el desafío. Todos sabemos las condiciones de él y espero poder absorber lo que hace en la cancha. Me gusta su juego, me parece muy interesante. Espero poder aportar también dentro de la cancha", señaló.

El desafío de volver a la UC

"Siempre quise volver a Católica. Me lo propuse y quería llegar acá. Ahora que lo logré, espero afrontar los desafíos que se vienen de la mejor forma", afirmó el jugador, que estuvo en las divisiones inferiores cruzadas hasta los quince años, pero fue desechado, debiendo darse la vuelta larga para volver a San Carlos.

"La carrera del futbolista siempre es difícil. Que te digan que no vas a seguir para la próxima categoría siempre es duro, más cuando eres niño, pero cuando pasó me lo propuse y aquí estoy", agregó con respecto al tema.

Nieto viene de ser siempre titular con Antofagasta el año pasado. A sus 24 años, jugó 27 partidos en el torneo, principalmente como lateral izquierdo, pero también se puede desempeñar como volante central.