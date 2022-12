La historia está súper escrita en palabras de Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina. En entrevista con La Tercera en 2019, el DT confesó que a los 14 años casi llegó a Universidad Católica. "Nunca me olvidé de ese par de días. Quedé enamorado del club, de dónde se encuentra (...) Por eso alguna vez me gustaría dirigir a Católica", aseguró.

Pero lo que no se conoce es la historia desde este lado de la cordillera. El protagonista es Gino Valentini, quien por años fue cazatalentos del cuadro cruzado y no se olvida del hombre que hoy ilusiona a Argentina con una Copa del Mundo después de 36 años. "Tres veces traté de meterlo a la UC", asegura en diálogo con Redgol.

"Eran dos hermanos, pero la Católica sólo estaba dispuesta a pagarle a Newell's el pase de Lionel y no el de Mauro. Eran 10 mil dólares por cada uno. Le dije al Tuto Benítez (Juan Carlos, entonces presidente de la rama de fútbol de Universidad Católica) que ahí tenía un jugador de cinco millones de dólares", recuerda el ex mediocampista.

La descripción de Lionel Scaloni a los 14 años



Gino Valentini cuenta que el impacto fue inmediato. "Yo lo vi jugar en Argentina. Tuvo un torneo en Chapadmalal (Mar del Plata) y yo andaba con el gordo Alvarado (Andrés, actual vicepresidente de Santa Cruz y director de la ANFP) y la historia es muy buena. Me quedé viendo más partidos y de repente anoto el número, el 10", relata.

La libretita del ojeador dejó un apunte destacado. "'Este jugador es de todo mi gusto. Le pega bien a la pelota, va para arriba y para abajo, marca y juega, técnicamente es buenísimo, cabecea... las tiene todas. Y era enorme'. Y anoté al chico", cuenta el campeón con Universidad Católica en 1984.

"Al día siguiente, todos los equipos almorzaron en Chapadmalal. Preguntaron por el representante de Universidad Católica, que lo esperaban afuera. Fui y estaba un señor operado en la garganta, que sonaba medio ronco. Me dice 'soy Ángel, amigo de (Ricardo) Lunari, que dice que su club es maravilloso y que usted quiere a mi hijo'", recuerda.

A Valentini le brillaron los ojitos: "Le pregunté quién era su hijo, me dijo que era el 10 de Newell's y le dije nos vamos mañana. ¿Está seguro? Así que partimos de Chapadmalal con toda su familia y su hermano, que no era muy bueno: era mayor que Lionel y jugaba de lateral derecho, pero le dije a Fernando Carvallo que lo dejara en la UC en virtud del otro chico".

La familia Scaloni viene a Chile



Casi un día de viaje por tierra separó a la familia Scaloni de San Carlos de Apoquindo. Y cuando llegó Lionel, se fue derecho a la cancha a probar sus condiciones en un amistoso con la serie juvenil de la UC, en la que por entoncs jugaban Sebastián Rozental y Dante Poli. "Les daba dos años de ventaja y era mejor, marcaba diferencias", puntualiza Valentini.

"A los 14 años, el chico jugaba como de veinte. Estaba bien hecho. Newells pidió plata, se devolvieron, después volvieron a venir. Incluso los tuve en mi casa, pero a veces pasa que los dirigentes no les hacen caso a los entrenadores... el cabro y su familia eran maravillosos, pero terminaron yéndose", lamenta el veedor.

Otros hicieron lo que no hizo la UC. Scaloni debutó temprano en Newell's y doce partidos después saltó a Estudiantes de La Plata. Le hizo un gol a Brasil y fue campeón en el Mundial Sub 20 de Malasia. Vino Deprtivo, que lo vendió a Deportivo La Coruña a los 17 años, luego de que convirtiera el gol que eliminó a Brasil y asistió el tanto de la final ante Uruguay.

Las crónica aseguran que los gallegos pusieron más de cinco millones de euros sobre la mesa, pero por los dos hermanos. Mauro y Lionel dieron el salto al primer mundo futbolístico y el hombre que pudo ser cruzado terminó jugando La Liga, la Premier League y la Serie A italiana por 17 años.

Valentini sólo suspira. "Me estoy consiguiendo su teléfono, pero no por lo que está haciendo ahora, que es maravilloso. Quiero viajar a Argentina y hablar con él para que me permita ir a ver fútbol de menores", completa el ex cazatalentos cruzado.

