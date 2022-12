Eugenio Mena: "Mi paso por la U fue lindo y exitoso, pero me sedujo el proyecto de la UC"

Eugenio Mena se convirtió en el tercer refuerzo de Universidad Católica para 2023. Los Cruzados ya sumaron a Alexander Aravena y a Byron Nieto de cara a la próxima temporada, y ahora fue el turno del Keno, quien tuvo este lunes 12 de diciembre su presentación oficial. Y como era de esperarse le preguntaron por Universidad de Chile.

Tanto azules como cruzados aparecían en el horizonte del lateral izquierdo para dejar Racing Club y volver al fútbol chileno, pero finalmente el jugador se inclinó por irse a San Carlos de Apoquindo. Por eso, obviamente le consultaron el porqué detrás de su decisión y él la explicó sin problemas, argumentando que el proyecto de la franja lo sedujo más que cualquier otro.

"Católica siempre tuvo un interés real"

En su conferencia de prensa de presentación, a Mena le preguntaron qué ofreció la UC que no hizo la U para quedarse con sus servicios. "Hablé con diferentes equipos, mi paso por la U fue lindo y exitoso, donde logramos torneos nacionales e internacionales. Opté por Católica por el proyecto, por el interés y las ganas que conlleva una negociación. Católica siempre tuvo un interés real para que esté aquí, por eso lo estoy", disparó.

Sobre si lo buscó o no el Romántico Viajero, el "Chueco" resalta que "tuve conversaciones, mi representante. Quedo un poco ajeno hasta que hay algo concreto. Me manifestó algunas, pero yo me decidí por el proyecto de Católica, que nos sedujo para que se diera todo".

En la UC, Mena se encontrará con Mauricio Isla, con quien comandan la banda izquierda y derecha de la Roja respectivamente hace muchos años, y confiesa que influyó en su decisión final. "Hablé mucho con Isla, somos amigos hace tiempo y nos conocemos hace mucho. Siempre me habló bien de Católica, fue un factor importante para venir", explicó.

"El trabajo interno han sido de años exitosos, entonces gatillo en mi decisión. Proyectamos un 2023 aún más exitoso, conseguir esas importantes y esperamos estar a la altura, competir y que sea un buen año", complementó.

"Pasé años muy lindos en Racing, momentos destacables para mi carrera y el club. Había planteado venirme a Chile y justo se dio con la UC, que presentó un proyecto que me sedujo. Por eso fue aquí, por un tema deportivo", concluyó.