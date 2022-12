Tras cuatro años en el fútbol argentino, Eugenio Mena puso fin oficialmente a su paso por Racing. Este jueves, el lateral izquierdo que continuará su carrera en Universidad Católica dedicó sentidas palabras de despedida para la Academia, club donde logró tres títulos.

"Hoy me toca despedirme de Racing después de cuatro años hermosos. A las y los hinchas les quiero decir que jamás me voy a olvidar de ustedes. Me llevo 3 títulos, la amistad y el cariño de los planteles de los que formé parte junto a jugadores, cuerpos técnicos y empleados. Y en mi corazón, el amor y la pasión de esta maravillosa hinchada que siempre estará conmigo", escribió.



"Racing logró que me sintiera uno más de ustedes desde el primer día. Y eso siempre será así. Voy a echar de menos cada grito de aliento, cada canción, cada uno de sus aplausos. Gracias por todo, de verdad. Y gracias por tanto amor. Espero haber estado a la altura", continuó.





"¡Aguante Racing, siempre!", cerró el campéon de la Liga Profesional (2018-19) y dos Trofeo de Campeones (2018-19 y 2022). Mena tenía planeada una despedida formal al club, pero este miércoles canceló una conferencia de prensa por diferencias económicas con la dirigencia, según indicó la prensa argentina.

Ahora, el lateral izquierdo alista su regreso al fútbol chileno de la mano de la UC, club que esperaba por el término de su contrato con el cuadro trasandino. Los cruzados, que ya anunciaron a Byron Nieto como su primer refuerzo, comienzan su pretemporada este lunes 12 de diciembre bajo las órdenes de Ariel Holan.

