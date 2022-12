Uno de los golpes del mercado de pases está a punto de dar Universidad Católica con la incorporación de Eugenio Mena en sus filas, tras buenas temporadas defendiendo la camiseta de Racing en Argentina.

Algo que también se comienza a palpitar en el plantel que dirige el técnico Ariel Holan, donde destacan la importancia que podría tener el Chueco en el equipo.

"Está de más decir que es un muy buen jugador, que aportaría mucho al equipo y al plantel su experiencia. Al nivel que está jugando nos aportaría mucho, sería un privilegio tenerlo, con buenos laterales y nos haría aún más competitivos", comentó César Pinares en conversación con ESPN.

En ese sentido, el volante, que es uno de los pilares fundamentales del esquema de la UC, sabe que debe mejorar lo mostrado en la última parte del año, por lo que está trabajando en ellos.

"Positivo, la primera parte del año estuve en el extranjero a un buen nivel donde jugué harto. Llegué en la segunda parte a Católica, me costó agarrar ritmo porque llevaba dos meses sin competencia y se siente. Pero cuando agarré ritmo disfruté y me sentí cómodo", destacó.

Por lo mismo, asegura que quiere devolver la mano que le dio la UC al ir a buscarlo al extranjero, donde parte importante de su regreso tuvo que ver con el llamado de Holan.

"El interés que mostraron hacia mi, que fue una de las cosas que me convenció. Las ofertas que tenía en el extranjero no me convencieron, entonces uno pone en la balanza y lo que más me gustó fue quedarme en Católica. Siempre quise volver y estoy contento con la determinación que tomé", finaliza.

