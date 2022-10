Las despedidas continúan en Universidad Católica. Luego de que José Pedro Fuenzalida y Luciano Aued comunicaran que dejarán el cuadro de la precordillera con el fin de la temporada, otro importante nombre se les unió: Germán Lanaro.

Este sábado, el defensa participó de una conferencia de prensa junto a su pequeña hija para anunciar su adiós a la Franja. "Creía que iba a ser más fácil este momento, pero la realidad es que me voy del club que tanto quiero y donde conseguimos tantas cosas con la cabeza en alto", partió diciendo.

"Abandono el club a fin de temporada. Para mí es un momento difícil que venía trabajando, siento que es el momento de dar ese paso y liberar ese lugar para que el club siga creciendo y encuentre otras alternativas. Me voy sabiendo que conseguí un montón de cosas", continuó.

"Son siete años y medio, una vida. Quiero agradecerles, fui, soy y me voy siendo muy feliz. Mi corazón se va teñido de celeste y con una franja. Me voy sabiendo que dejé todo, que hubo buenas y malas que supimos sacar adelante. No es un adiós, es un hasta luego", siguió.

El extranjero con más títulos en la UC no habla aún de un retiro. "No tengo decidido nada, ya me costó demasiado tomar este paso, entonces me sentaré a analizarlo con mi familia. Pero sentía que tenía que cerrar este ciclo que para fue, es y será importantísimo en mi vida", comentó.

El gerente deportivo, Tati Buljubasich, también tomó la palabra y confirmó que Lanaro se unirá a los homenajes de este lunes, ocasión donde la UC enfrentará a Audax Italiano en el último partido de local. Chapita y Aued serán los otros que recibirán honores.

"Hay decisiones de los futbolistas que son personales, uno no puede intervenir. Pero cuando hay gente del valor humano como los que se están retirando del club, indudablemente a futuro siempre habrá una conexión, las puertas del club siempre estarán abiertas", aseguró.

"Han sido semanas y días de sensaciones encontradas. Este grupo de jugadores nos ayudó a crecer adentro y fuera de la cancha. Nos exigieron desde todos los lugares para que elclub esté a la altura de lo que debe ser un equipo de fútbol", agregó.