Universidad Católica vive un momento complejo. Tras dominar el fútbol chileno en los últimos cuatro años, en este Campeonato Nacional 2022 no pudieron hacerle la pelea a Colo Colo para conseguir un histórico pentacampeonato y ahora deben venir tiempos de reestructuración para intentar luchar por el título en 2023. Eso sí, lo harán sin José Pedro Fuenzalida en el plantel.

El capitán de los Cruzados avisó hace rato que no continuará en el equipo de Ariel Holan para la próxima temporada, y no jugará en otro equipo criollo. Eso sí, espera por alguna oferta que le permita vivir una última experiencia en el extranjero, y en caso de que esta no llegue decidirá, seguramente, colgar los zapatos y retirarse del profesionalismo.

Chapitán baja la cortina: "Cumplimos un ciclo"

En conversación con DirecTV, "Chapitán" detalló que "este plantel tetracampeón no tuvo un buen comienzo de año. Fue un proceso que no partió de la mejor manera. Nunca encontramos un equipo estable este año que nos permitiera avanzar más. Este equipo ha cumplido un ciclo".

Sobre el Cacique, que les arrebató la corona y la aseguró a dos fechas del final del torneo nacional, Fuenzalida detalla que el elenco albo "hizo un torneo muy regular, marcó diferencias en este campeonato. Nosotros pudimos remontar, pero ellos mostraron un buen juego con Gustavo Quinteros".

Con respecto a la resolución de no continuar en la franja, misma determinación que tomó Luciano Aued, el Chapa explica que "esta es una decisión que comenzó hace un año. Siento que es el momento y lo tengo muy decidido".

"Tengo como intención ver si puedo seguir jugando, en Chile no seguiré pero sí aparece una oportunidad importante una experiencia afuera lo analizaré", complementó el histórico capitán cruzado.

"Hasta ahora no he hablado nada de opciones con mi representante. Estamos en una etapa de cerrar el ciclo en Universidad Católica. Les expliqué que sí había opción en Estados Unidos lo analizaría", concluyó al respecto.

"Fui a Colo Colo para desafiarme a mí mismo"

Junto con analizar lo que puede ser su futuro, el formado en San Carlos de Apoquindo también habló sobre situaciones pasadas de su carrera, como su paso por Colo Colo o cuando estuvo cerca de retirarse en 2005.

"Pasé de pensar en dejar el fútbol a patear un penal en una final (contra Universidad de Chile). Si no se daba la oportunidad iba a entrar a la universidad, necesitaba tomar decisiones concretas. Dudé mucho de este camino", explicó Chapita.

"Tome la opción de ir a Colo Colo para desafiarme a mí mismo. Lo tomé desde la parte deportiva, eso me iba a ayudar a crecer y madurar", agregó al respecto.

"Después de ir a Boca Juniors pensé que podía seguir una carrera afuera. Todo lo que viví en la selección fue parte de mi crecimiento. Estoy conforme con mi carrera", concluyó.