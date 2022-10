El capitán de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, se refirió a sus últimas semanas en el cuadro cruzado. El Chapa aseguró que dejará la UC para dar paso a "una renovación", pero aún no define si se retirará del fútbol profesional.

Fuenzalida y su adiós a U. Católica: "Aún no decido retirarme, pero no jugaré en otro equipo en Chile"

José Pedro Fuenzalida alista su adiós a Universidad Católica. El capitán y tetracampeón cruzado no continuará vistiendo la Franja luego del término del Campeonato Nacional 2022, poniéndole fin a un largo capítulo en San Carlos de Apoquindo.

En conferencia de prensa, Fuenzalida ahondó en lo que será su despedida, la que está a apenas dos partidos de distancia. El capitán aseguró que ya cumplió un ciclo y dejará la UC para dar paso a una renovación del plantel.

"Ha sido un período especial. Desde el año pasado ya he visto que se acerca el final de esta etapa de vestir la camiseta de Universidad Católica y lo he vivido de esa manera en cada entrenamiento. Lo estoy disfrutando en la cancha, con disciplina, pero también tratando de pensar que esto se está acabando", comentó.

"He recibido mucho cariño de la gente, del cuerpo técnico y mensajes para que siga, pero siempre he planteado que hay momentos para cada cosa. Creo que cumplí un ciclo en estos siete años, que ha tenido muchas cosas, donde hemos conseguidos logros históricos", agregó.

"Se necesita renovación y un cambio. En lo personal, asumí una gran responsabilidad estos últimos años que también va pesando. Para que la UC siga por un buen camino y siga creciendo, también necesita esto. Siento que es momento de darle paso a otros y siempre estaré orgulloso de lo que logré acá", reflexionó.

"Llegó el momento de que otros vengan a defender esta camiseta como nosotros lo hicimos con mis compañeros estos últimos años y que vengan a llenarnos de alegrías, esta vez mirando desde afuera", continuó.

El futuro del Chapa: ¿Retiro?

Sobre lo que vendrá después, Fuenzalida aseguró que aún no piensa en su retiro y que puede estirar su carrera si aparece una opción desde el extranjero. Lo que sí sabe es que no vestirá la camiseta de otro club chileno.

"Ha sido un tema que he venido pensando del año anterior. Hay que cerrar esta etapa y siempre pensé que, como soy hincha, me quiero ir bien y siendo titular, jugando todos los partidos de la UC y dejando al club con la frente en alto", comentó.

"Cumplo 38, la recuperación no es la misma, hay un desgaste. Es momento de dejar la UC y aún no tengo decidido retirarme, pero sé que en Chile no jugaré en otro equipo. Si aparece una opción afuera donde pueda seguir compitiendo por uno o dos años más, lo veré más adelante", cerró.