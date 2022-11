José Pedro Fuenzalida jugará su último partido en Universidad Católica ante Antofagasta, donde los cruzados buscarán la clasificación a la Copa Sudamericana en la Segunda Región. El Chapa, eso sí, no tiene pensado retirarse del fútbol.

"No tengo definido lo que voy a hacer. Siento que hay que prepararse para trabajar, sea en cualquier área ligada al deporte o al fútbol en específico. Siento que el camino en algún momento nos va a volver a encontrar, en cualquiera de las opciones que se vayan dando, pero va a pasar un tiempo", manifestó en La Tercera.

Luego señaló que está algo cansado de lo que significa ser el capitán de la Católica, por eso prefiere dar un paso al lado en el club. "Cuando uno juega siempre quiere ganar y está esa presión, pero el ser capitán de Universidad Católica, la responsabilidad que nos ha tocado asumir de pelear títulos todos los años, estar con esa constante carga de tener que lograr los resultados... Quiero que eso siga estando en el club, pero con el tiempo que llevo me cuesta asumirlo", señaló de manera honesta.

En ese aspecto señala que "ya tengo mi familia y los niños me ocupan mucho tiempo. Para estar bien acá hay que dedicarle mucho tiempo y tengo una familia a la que quiero dedicarle más tiempo. La decisión también va por eso, por darle prioridad a mi familia".

Luego comentó que "quiero seguir jugando, pero no con la presión que siento de ser el capitán de Universidad Católica. Es una responsabilidad que pueden asumir otros con mucha energía, que es la que uno va perdiendo con los años".

Finalmente se refirió a la opción de ser entrenador en un futuro. "No he hecho el curso (de técnico), no es algo que tengo definido, pero puede que más adelante pueda hacerlo. No voy a cerrar esa puerta", dijo el Chapitán.