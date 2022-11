Universidad Católica empató 0-0 con Audax Italiano, pero el partido pasó a segundo plano. Esto porque al final del partido se realizó un homenaje para despedir a emblemas como José Pedro Fuenzalida, Luciano Aued y Germán Lanaro.

El más aplaudido fue el Chapa seguido de cerca por el Luli. La barra les cantaba "jamás te olvidaremos" y "que te vaya bien", por todo lo que realizaron en el club en los últimos años, donde consiguieron un tetracampeonato inédito para la institución.

Fuenzalida, al término del encuentro, habló con TNT Sports y señaló que "me voy muy contento por esta carrera, logré mi sueño que era jugar en la UC, ganar títulos y ni pensar lo que pasaría después. Me despedí de un club del que estoy 100% identificado, me esforcé para devolver la mano y sentí todo el cariño de la gente".

También recordó su debut en el 2004 con la camiseta cruzada. "Siempre están esos inicios, debuté contra Unión Española y ahora estamos en su estadio, me acordé de eso. Han pasado cosas buenas en estos 18 años, han sido cosas mejor de lo que esperaba".

Agregó el Chapa que "logré identificación con la gente, crecí con mi familia y siento que fue algo muy lindo. Me reconocieron mi esfuerzo, eso me invitó a nunca rendirme, a tener disciplina del trabajo y por eso logré estas cosas".

"Logré muchas cosas, la carrera fue mejor de lo que soñé por lo que solo me queda agradecer", indicó, dejando en claro que hubo un momento clave en su estadía en San Carlos: "El 2016 acá agarré mucha confianza, me tocó la suerte de hacer el gol del título y tuve impulso para lo que fue estos últimos años".

Sobre abandonar el club, contó que "es algo que vengo pensando hace más de un año, de dejar esta camiseta y ahora es un buen momento. Me mantengo vigente, he jugado este año, lo dejé todo y es momento de que a otros le toque esta responsabilidad".

La UC le tuvo de sorpresa todas las copas que ganó en su carrera, donde destacan los 11 títulos con la Franja y también las dos Copa América que ganó con la selección chilena en el 2015 y el 2016.