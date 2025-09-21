Las celebraciones de Fiestas Patrias no se detienen pese a que el 18 ya pasó. Este domingo Alejandro Tabilo estiró los festejos de los chilenos luego de meterse en las semifinales del ATP de Chengdú.

Jano venía de dejar en el camino a Luciano Darderi (30) y tenía una dura tarea por delante enfrentando a Christopher O’Connell (103). Y si bien no la tuvo nada de fácil, logró llevarse una importante victoria por 4-6, 7-5 y 6-2.

Esto mete al chileno en la ronda de los cuatro mejores, donde ahora deberá verse las caras con un Top 40 del mundo. Aunque eso son sólo datos para un tenista que no quiere dar un paso atrás en su lucha por alcanzar un nuevo título en su carrera.

Alejandro Tabilo sigue intratable y es semifinalista del ATP de Chengdú

El esfuerzo que hizo Alejandro Tabilo bajándose de la Copa Davis para llegar bien al ATP de Chengdú le está dando resultados. El chileno ha tenido una sólida participación en el certamen y este domingo dio un paso más rumbo al título venciendo a Christopher O’Connell.

Alejandro Tabilo venció a Christpher O’Connell y buscará meterse en la final del ATP de Chengdú. Foto: Chengdú Open.

Pero las cosas no comenzaron nada de bien para el número °1 de Chile. Su rival supo complicarlo desde el arranque y logró quebrarle en el peor momento para terminar llevándose el primer set por 4 a 6.

Publicidad

Publicidad

Con la tarea cuesta arriba, Alejandro Tabilo salió con todo a pelear por la remontada, una que costó mucho conseguir. El australiano estuvo muy cerca de amargarle la fiesta, pero el chileno terminó consiguiendo un 7 a 5 que llevó la definición del encuentro al tercero.

ver también El desahogo de Alejandro Tabilo tras volver a ser el N°1 de Chile: “Ha sido un año muy duro para mí”

En el último set, Jano hizo sentir el desgaste y le terminó pasando por encima a un agotado Christopher O’Connell. Con un lapidario 6 a 2, el número °1 de nuestro país se terminó llevando el triunfo y, con ello, el boleto a las semifinales del ATP de Chengdú.

Ahora la misión será aún más compleja si es que quiere llegar a la final. En frente tendrá a Brandon Nakashima, actual °33 del ranking ATP y que viene de de una dura batalla frente a Marcos Giron, al que venció por 6-3, 2-6 y 7(7)-6(3).

Publicidad

Publicidad

Alejandro Tabilo consigue un triunfo de oro y es semifinalista del Chengdú Open. El chileno está a un paso más de poder ir a pelear por el título y así acabar con un año que no ha sido el mejor a nivel personal.

¿Cuándo juega Alejandro Tabilo con Brandon Nakashima en el ATP de Chengdú?

Alejandro Tabilo se prepara para lo que será un partido clave para seguir soñando con el título del ATP de Chengdú. El chileno se verá las caras con Brandon Nakashima este lunes 22 de septiembre a partir de las 6:00 horas de nuestro país.

Publicidad

Publicidad