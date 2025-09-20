Después de dejar en el camino al australiano Jordan Thompson y al italiano Luciano Darderi, Alejandro Tabilo (112° del mundo) se metió en los cuartos de final del Chengdú Open en China.

Ahora, su próximo desafío será ante Christopher O’Connell (103°), otro australiano al que ya venció en sus tres enfrentamientos previos.

Historial favorable para Tabilo

La última vez que se enfrentaron fue hace solo unos días en el Challenger de Huangpu, donde O’Connell se retiró en el primer set.

Antes, en la qualy de Indian Wells 2023, Tabilo ganó un partido maratónico por 6-3, 5-7 y 7-5, y en Monte Carlo 2024 se impuso con un sólido 6-3 y 6-4.

Todos los antecedentes juegan a favor del chileno de cara al duelo de cuartos en Chengdú.

Confirman la hora del partido de Tabilo en el Chengdú Open

El partido se jugará este Challenger de Huangpu a las 13:00 hora local, lo que equivale a las 2:00 am en Chile.

El encuentro será en la cancha central, por lo que los fans chilenos deberán trasnochar si quieren verlo en vivo.

Para quienes no quieran perder detalle, el partido se transmitirá por ESPN y también estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.