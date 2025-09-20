Alejandro Tabilo (112°) firmó una de esas victorias que trascienden los números. Le ganó 6-4 y 6-3 al italiano Luciano Darderi (30°) en el ATP 250 de Chengdú y avanzó a cuartos de final.

Más allá de que no fue su mejor triunfo en términos de rival, el propio Tabilo reconoció que este resultado tenía un valor distinto.

“Ha sido un año muy duro para mí, estoy contento de haber recuperado un poco el ritmo y espero que este sea un nuevo comienzo”, confesó a El Mercurio después del partido, con lágrimas de desahogo que marcaron el cierre de meses complicados.

Alejandro Tabilo en el ATP 250 de Chengdú

El camino cuesta arriba de Tabilo

El 2025 no fue un año fácil para Tabilo, sobre todo en cuanto a lesiones. Jano ha debido soportar un edema óseo, un desgarro abdominal y una inflamación en el tobillo que lo alejaron del Top 100.

A eso se sumaron problemas familiares que golpearon fuerte en lo personal y en lo deportivo, como la pelea pública con su padre.

Además, la decisión de restarse de la Copa Davis ante Luxemburgo también le generó cuestionamientos, pero en Chengdú obtuvo la recompensa.

La victoria lo instaló nuevamente como el N°1 de Chile en el ranking live, en el puesto 103°, superando a Nicolás Jarry, que cayó hasta el puesto 111°.

Alejandro Tabilo en el ATP 250 de Chengdú (Foto: Chengdu Open)

“Estoy feliz, pero esto sigue”

El tenista nacional destacó que el aspecto físico fue clave para sostenerse en un torneo donde ya suma varios partidos seguidos.

“Estoy feliz con la victoria, pero esto sigue. Creo que el físico fue clave, vengo de tres partidos, incluyendo las clasificaciones, más un challenger la semana pasada, así que ha sido buena la recuperación”, explicó.

El zurdo también tuvo palabras para su rival, valorando el esfuerzo que le exigió la cancha. “Luciano juega muy bien, así que simplemente tenía que estar ahí, ser sólido y superar esto con el equipo aquí apoyándome”, agregó.

Alejandro Tabilo en el ATP 250 de Chengdú (Foto: Chengdu Open)

Lo que viene en China

Su próximo desafío será frente al australiano Christopher O’Connell (103°), a quien ya derrotó en las tres veces que se enfrentaron.

El cruce en Chengdú será decisivo, ya que si gana, Tabilo volverá al Top 100 mundial, confirmando así un renacer deportivo que hasta hace poco parecía lejano.

