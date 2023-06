Claudio Bravo fue la ausencia más destacada en la nómina de la selección chilena para la próxima fecha FIFA de junio, y su solicitud de no ser considerado para poder tomarse vacaciones, la que no cayó nada de bien a Eduardo Berizzo, ha dado bastante de qué hablar. Así, el histórico Patricio Toledo lo respalda.

El ídolo de Universidad Católica y tercer lugar de la Copa América de Chile 1991 con la Roja habló con RedGol sobre la polémica que se generó en torno a este tema, y deja en claro que aunque lo más importante para un jugador es representar a su país el Capitán América tiene créditos como para poder tomar esa decisión.

“Ir a la selección es un orgullo, pero Claudio Bravo tiene una salvedad”

Al ser consultado sobre si hay que ir siempre a defender el Equipo de Todos, Pato Toledo apunta que “a mí me parece que sí, el hecho de estar nominado a la selección es un orgullo tremendo para cualquier jugador o deportista que integre alguna selección, pero yo acá le pongo una salvedad“.

Tras eso destaca que la solución para él es “por ahí yo puedo conversar con el técnico. Claudio nos ha dado muchas satisfacciones durante tantos años en la selección, y que pueda, a lo mejor, darse ese pequeño lujo de conversar con el técnico y pedirle que en esta oportunidad no quiere estar y que vea a los posibles reemplazantes de supuesto”.

“Me parece que con todo lo que él nos ha dado y todas las alegrías que nos brindó, él puede tener esa posibilidad de una conversación y que las cosas no se transformen en una discusión ni en una pelea“, complementó.

Entonces, Pato, ¿esto podría pasarle la cuenta a Bravo? “Sabiendo cómo son los argentinos de apasionados en el tema del fútbol, puede que por ahí se haga una trizadura con respecto a ese problema. Yo creo que, como dije anteriormente, todos los deportistas en algún momento estábamos pensando en estar en alguna selección, pero me parece que Claudio tiene ese pequeño margen que le puede dar esa posibilidad de conversar”, detalla.

“Ahora, eso va a depender mucho, lógicamente, de como lo tome Berizzo, y qué se va a resolver, va a tener posibilidad de ver a otros arqueros, probar las posibilidades, y que ojalá no se transforme en una en una pelea, porque no no no sería bueno para nuestra selección”, complementa.

“Campos está pidiendo ser titular en la selección”

Gabriel Arias y Cristóbal Campos fueron los porteros citados en esta oportunidad, y Pato Toledo le pone fichas al arquero de Universidad de Chile. “Yo creo que a Campos le va a hacer bien estar alternando con arqueros de una categoría superior a lo mejor a lo que está acostumbrado para ir aprendiendo y adquiriendo esa experiencia que necesita un arquero”.

“Me parece que Campos está llamado a un par de años más a consolidarse y también está pidiendo la posibilidad de estar jugando como titular en la selección, yo creo que igual para él va a ser bueno este periplo para aprender y para ir ganando experiencia en su puesto”, agrega.

“Cortés está perdiendo la gran posibilidad de consolidarse como arquero de nivel internacional”

Para cerrar, Pato Toledo se refiere al panorama de Brayan Cortés. “Mira, si bien es cierto que cometió un error, y me parece que es grave por las sanciones que le dieron en Colo Colo y me parece que no la primera vez que sucede lo mismo, él está perdiendo una gran posibilidad de consolidarse como arquero a un nivel internacional, lo que permite que todo el mundo vea a una selección jugar”, apunta.

“Yo lo encuentro muy buen arquero, más allá de la parte personal que pueda tener, me parece que siempre se necesita y se se puede conversar la posibilidad de poder darle esa posibilidad y que él demuestre que fue un error y que ya no va a volver a pasar, aunque uno uno nunca sabe. ¿No? Ya me parece que ya no es primera vez, pero yo lo considero muy buen arquero como para estar fuera de la selección”, concluyó.