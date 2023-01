Uno de los porteros más icónicos del fútbol chileno durante la década de los 80’ y 90’ fue Patricio Toledo, quien defendió los arcos de Universidad Católica, Everton, Unión Española, Temuco, Santiago Wanderers, Coquimbo Unido y la selección chilena. Años gloriosos donde el histórico guardameta logró inscribirse en las páginas doradas del fútbol chileno.

Hoy la situación del ex cruzado es totalmente distinta: a través de sus redes sociales, el Pato pide una oportunidad de trabajo como preparador de arqueros. A 24 años de su retiro, el ex golero explica su complicado momento, en diálogo exclusivo con Redgol.

“Hay que tener mucha paciencia. La situación está muy difícil y la verdad es que me ha costado un poco. He estado haciendo algunas llamadas, asistiendo a un par de reuniones y lamentablemente las cosas no están muy bien, sobre todo en el Fútbol Joven”, señaló el ex guardameta de La Roja.

"Quise ocupar las redes sociales, no lo hago nunca, pero en esta oportunidad me parece que va a ser demasiado importante para mí. Que la gente del fútbol sepa que, si hay una posibilidad de trabajar y de volver a las canchas, estoy abierto a escuchar", agregó Patricio Toledo.

El drama de los preparadores de arqueros en el fútbol chileno

El presente de los preparadores de arqueros en el fútbol chileno es cada vez más complejo, no sólo por lo que describe el experimentado Patricio Toledo (60 años), si no que también por todos los que recién inician su camino como formadores de futuros goleros.

El mejor portero de América en 1991 revela esta cruda realidad. "Está complicado, sobre todo porque hay mucha gente que necesita el trabajo y nos complican a nosotros, que llevamos años trabajando. Hay chicos que salieron hace súper poco de los cursos de preparadores, otros que lo han hecho anteriormente y se están ofreciendo por muy poca plata”.

Pero el gran Pato Toledo dice que tiene un mérito particular. "Mi experiencia avala lo que digo. Trabajé con grandes arqueros y los que tuve a cargo siempre estuvieron en los primeros lugares, como Johnny Herrera y Nicolás Peric, que cada vez que entrené con ellos fueron los mejores del campeonato", puntualiza.

Finalmente, el histórico arquero chileno espera que suene su teléfono móvil o seguir la búsqueda. "Mi curriculum avala la experiencia y el trabajo que hago, así que por eso me atreví a usar estas plataformas de redes sociales”, cerró el hexacampeón nacional con Universidad Católica.