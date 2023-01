La primera fecha del Campeonato Nacional 2023 dejó claro que la cancha del estadio Santa Laura no está en condiciones para recibir partidos del fútbol profesional, un problema de marca mayor para el fútbol chileno tras lo visto en los duelos entre Unión Española-Ñublense y Universidad de Chile-Huachipato.

De partida en Santa Laura debe hacer de local Unión Española. Pero la U sigue sin poder ocupar el Estadio Nacional y Universidad Católica cerró San Carlos para reconstruir su casa. Azules y cruzados contaban con La Catedral de Independencia para sus respectivos duelos como anfitriones.

Sin embargo la Católica ya tiene decidido que no jugará en Santa Laura. La U seguramente terminará más temprano que tarde siendo local en Valparaíso u otra región y Unión Española viendo qué hacer.

En Deportes en Agricultura el panel integrado por Patricio Yáñez, Mauricio Pinilla, Francisco Sagredo y Cristián Caamaño debatieron en extenso el tema. Pinigol advierte que los hispanos deberán reconstruir por completo la cancha, mientras el Pato fue tajante: Santa Laura debe cerrarse ya para empezar a solucionar el problema.

El debate completo

-Francisco Sagredo: ¿qué hacemos con la cancha del Santa Laura? Está mal hecha. Con responsabilidad de Unión, sí, que es el dueño del estadio y accedió a arrendárselo a la Católica y la U para que fueran locales por esta temporada, pero me pregunto: la ANFP cuando vio que la Católica no tenía estadio, ojo que la U no tiene estadio y estaban negociando con Santa Laura. El Santa Laura va a ser el epicentro del fútbol chileno…

-Cristián Caamaño: y decir nos conviene para que el público vuelva a los estadios y no andar consiguiendo permisos con los delegados presidenciales regionales…

-FS: me pregunto, ¿nadie se dio cuenta que iba a pasar esto?

-Pato Yáñez: yo creo que no lo esperaban. Hablamos con el gerente de Unión y dijo que suspendían los amistosos de la U y la Católica para que la cancha estuviera perfecta. Yo creo que algo pasó por la seguridad que tenían en Unión y ahora vemos este tremendo papelón.

-CC: en el camino se dieron cuenta que el arreglo no funcionó.

-Mauricio Pinilla: Pato, está mal hecha esa cancha.

-CC: el problema es que esto no se arregla en una o dos semanas.

-MP: no, tienes como para un mes y medio.

-PY: hay que cerrar Santa Laura.

-CC: Unión después del partido de rugby la quiso remodelar. Junio-julio no se pudo jugar y volvió como en septiembre, pero estaba mala la cancha, seguía teniendo problemas. Unión quería tener un billar porque llevaron un técnico que juega a ras de piso como Ronald Fuentes. La UC también eligió Santa Laura porque le aseguraron que habría una buena cancha para el juego de Holan, y la U por comodidad y pensando en que la cancha estaría buena. Por mes se jugarían cerca de nueve partidos en Santa Laura. Si al segundo queda inutilizable la cancha, y Católica después del primer partido ya decide no jugar en Santa Laura porque sabe que la cancha no tiene arreglo. La UC ya le consultó a su experto y le dijeron que esa cancha no funciona hasta que se cierre de nuevo. ¿Por qué la ANFP no se puso la mano al bolsillo y preguntó cuánto cuesta? Si ya pagaba unión, por qué no ver una mejor solución, veamos un presupuesto y hagamos una cancha de este tipo. Se pudo hacer algo mejor y una revisión a mitad de camino.

-MP: esta cancha no hay cómo recuperarla. Ya la hicieron mal y se empieza levantar, entonces empiezan a tirar arena. Y matas más la cancha. Rehacerla se demora por lo menos 45 días, dos meses. Tienen que picarla, tienen que pasarle rodillo, tienen que pasarle aireador…

-PY: siento que lo del viernes entre Unión y Ñublense fue un verdadero desastre, más que este lunes entre la U y Huachipato. Los jugadores iban al piso y se levantaban las champas, estuvo peligroso para la integridad de los jugadores.

-FS: cómo cresta… es la primera fecha y ya estamos con este problema que no hay dónde jugar.

-CC: recién estamos en enero, ni siquiera septiembre, y ya tenemos problemas.

-MP: era cosa de mandar dos semanas antes que empezara el campeonato a ver cómo estaba la cancha, y habrías sabido lo que iba a pasar. En dos semanas no pasan milagros con el pastito, no se compacta la cancha. La ANFP tenía que ir a controlar Santa Laura sabiendo que iba a jugar Unión, la Católica y la U. Tienes que ir a revisar el estadio que se iba a ocupar más en el año.

-CC: la cancha que te iba a solucionar muchos problemas…

-PY: cortaron el pasto y le echaron encima arena y pasto cortado para que no se viera tan mal. Es lamentable… yo creo que van a tener que cerrar Santa Laura.