JP Gómez culpa a la cancha tras derrota de la U: "Me da tristeza que tengamos que pasar esto"

Universidad de Chile arrancó el año con el pie izquierdo y fue derrotado por Huachipato en su debut en el Campeonato Nacional. Los azules cayeron por 3-1 en la cancha del Santa Laura, que pocos días antes recibió a Unión Española y Ñublense, y llegó con evidente desgaste para el estreno del Romántico Viajero.

Tras el partido, el defensor Juan Pablo Gómez habló con los medios de comunicación, ocasión en donde calificó el terreno de juego como "una tristeza" y aseguró que la condición del césped no permitió que la U demostrara lo que el equipo había trabajado en preparación al partido.

"La actitud estuvo, tenemos que seguir insistiendo porque hemos entrenado bien, no se pudo ver lo que estamos trabajando porque la cancha no lo permite, pero confío que la próxima semana ya se va ir viendo más. ¿Una nota para la cancha? Menos cinco", lanzó Gómez.

"En Primera División nunca me tocó algo así. Mucha arena, poco pasto, mucha champa como se dice en buen chileno. Insisto, muy difícil jugar al fútbol, me da tristeza que tengamos que pasar esto como fútbol chileno", continuó el ex Curicó Unido.

"La cancha no es excusa"

Por su lado, el entrenador Mauricio Pellegrino fue firme y aseguró que el estado de la cancha no fue excusa en la derrota sufrida por la U en el Santa Laura. Además, el DT azul mostró optimismo en que el trabajo de sus dirigidos mejorará en las próximas semanas.

"La cancha no estaba en el estado que queremos, pero no es excusa, porque para los dos fue igual. El equipo tiene que adaptarse a todas las circunstancias. Hemos luchado más que jugar al fútbol y eso jugó a favor del rival", comentó.

"Los chicos quieren dar todo y el sentimiento es de entrega absoluta, de principio a fin. Creo que esta es la actitud, ahora hay que centrar esa energía en el buen sentido. En otro momento ya se dará vuelta la tortilla, pero este es el camino para seguir trabajando. Las siguientes semanas queremos estar mejor que ahora y ese es el objetivo", cerró.