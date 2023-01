Luego de una fecha del Campeonato Nacional y dos partidos jugados, el Santa Laura ya muestra un desgaste en su césped y complica a los equipos que planean hacer de local ahí. Universidad Católica, que esperaba usar el recinto este sábado para recibir a Curicó Unido, es uno de ellos.

El delantero Franco Di Santo conversó con los medios de comunicación respecto al estado de la cancha en la que deben hacer de locales y declaró que no favorece para nada el juego que quiere la UC. Sin embargo, aseguró que, como profesionales, saldrán a buscar los tres puntos independiente del recinto.

"Lamentablemente el Santa Laura está en muy malas condiciones, pero como profesionales y un equipo grande tenemos que adaptarnos a cualquier campo de juego, salir a ganar como sea. No nos favorece por cómo jugamos, se hará difícil, pero somos profesionales y somos Católica", aseguró.

Sobre las quejas sobre la cancha que hizo Universidad de Chile, Di Santo dijo que "no hablaré de la U, Católica está armando un estadio de primer nivel, ojalá todos los clubes tuvieran ese problema de jugar en otro lado porque están armando un estadio nuevo e importante no solo para el club, también para el país".

"Nuestro juego no se ve identificado con la cancha del Santa Laura, pero no puedo decir más porque no sé cuáles son las alternativas. Puede ser Rancagua (El Teniente) o Concepción (Ester Roa), eso lo debe ver la dirigencia. Como equipo grande nos tenemos que adecuar a la cancha que nos toque", cerró.

Según Radio ADN, la UC ya descartó hacer su localía en el Santa Laura para recibir este sábado a Curicó Unido. El Ester Roa de Concepción aparece como la carta principal para jugar fuera de Santiago, aseguró el citado medio.