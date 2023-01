Universidad Católica partió el año de la mejor manera y goleó a Everton en su debut en el Campeonato Nacional. En Viña del Mar, los cruzados tuvieron el estreno goleador de Franco Di Santo, quien solo había disputado 45 minutos en los amistosos de pretemporada y pavimentó el triunfo en el Sausalito.

El delantero argentino conversó con ESPN F Show sobre lo que fue su estreno y además destacó compartir la delantera con Fernando Zampedri. Di Santo aseguró que el Toro "le ha brindado todo" desde su llegada a la UC y que quiere ayudarlo a convertirse en el máximo goleador de la Franja.

"Hacer goles es lo más lindo y más si viene con una victoria. A último momento se decidió que jugaba, por eso salí a los 70. De a poco vamos aceitando la máquina para estar al cien por ciento. Me falta, he jugado 45 minutos en un amistoso y de a poco espero llegar a mi máximo nivel", partió diciendo el ariete.

"No es difícil jugar con Zampedri, somos dos personas que no somos egoístas. Si él va al primero, yo voy al segundo. Lo primordial para los dos es el equipo y eso se vio reflejado en el partido. Estoy muy agradecido con él porque me ha brindado todo, tanto dentro como fuera de la cancha", siguió.

"Ariel Holan nos pide que nos acoplemos lo mejor posible: si uno está afuera, el otro está adentro. Si me toca ayudar al Toro a que sea el goleador histórico de Católica, lo voy a hacer, porque lograr eso es algo increíble. Vengo a ayudar y que el Toro, o quien sea, sume para el equipo", continuó.

"Me encontré con jugadores de mucha calidad y experiencia, uno llega a un equipo grande y tiene la exigencia más grande que el resto. Confío en cada uno de mis compañeros, podemos pelear lo que nos propongamos. Ojalá hacerlo de la mejor manera en todas las competiciones y llegar a las instancias finales, porque tenemos con qué", cerró.