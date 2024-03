A mediados de 2023 Universidad Católica despidió a Ariel Holan por mala gestión y en Cruzados SADP decidieron contratar a un DT de casa, porque el elegido fue Nicolás Núñez, quien antes de volver a San Carlos de Apoquindo había dejado Magallanes por tristes resultados deportivos.

La jugada le salió mal a Juan Tagle y José María Buljubasich, porque en menos de un año tuvieron que despedir al ex volante por la derecha y trajeron en su lugar al brasileño Tiago Nunes.

Pasaron las semanas tras el despido de Núñez y el estratega por fin alzó la voz, porque conversó con radio ADN, donde intentó explicar los motivos que lo llevaron al fracaso y para ello recordó los malos negocios de Cruzados SADP, con Franco di Santo como ejemplo.

Las declaraciones de Nico Núñez

Para entrar en detalles, Núñez detalló las malas decisiones del club: “el tema de las herramientas, o los refuerzos, nosotros hicimos un diagnóstico de qué es lo que necesitaba el equipo. Lamentablemente, hoy en el club se arrastran indemnizaciones desde la era (Cristián) Paulucci que están afectando en el presupuesto. Eso yo lo acepté y no lo pongo como una excusa, pero sí en un momento quise que se transparentara para que se supiera que es así, porque si no iban a creer que estábamos en igualdad de condiciones que el resto, y te van a exigir igual que al resto”.

“Entonces, ¿para qué estamos? ¿Para ‘esto’ o para estar de vuelta en Copa Sudamericana y pelear ahí? Al final solo la responsabilidad iba a caer en el técnico que no hizo jugar bien al equipo, pero después hay cosas… Que no haya llegado (César) Pérez, (Jonatan) Gómez, (Bruno) Zuculini, el central (Miguel) Torrent…”, agregó.

Luego, no dudó en poner como ejemplo a Franco di Santo, a quien él no quería en el plantel, pero no se podía ir porque tenía un contrato de dos años.

“No llegaron todos los que tenían que llegar porque se arrastraba un cupo de extranjero, entonces estamos negociando con los que tienen que salir. O piden un poco más de dinero, pero no estamos dispuestos a dar más dinero… Esas son las limitantes hoy en día.¿Me tengo que hacer cargo que le firmamos dos años a Franco Di Santo y no se puede ir todavía porque no le podemos pagar toda la indemnización porque no hay plata?”, remató.

