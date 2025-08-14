Universidad de Chile hizo las tareas al vencer por 1-0 a Independiente en la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Nacional. La U golpeó primero en esta llave de octavos de final y sacó una ventaja leve pensando en la vuelta de la próxima semana en Argentina.

Una de las buenas figuras en el bulla fue Gabriel Castellón, quien a pesar de no ser muy requerido en el pórtico azul, estuvo a la altura en cada uno de los intentos del Rojo de Avellaneda.

Tras el partido el meta enfrentó los medios de comunicación, donde además de valorar la buena victoria en el recinto de Ñuñoa, le mando un mensaje a sus más críticos por su rendimiento en el arco azul.

“Siempre va a haber gente que le guste o no como juego”

El meta partió diciendo que “quedamos conformes porque logramos mantener el triunfo acá. Estoy feliz de seguir aportando con el equipo”.

“Pensar en la revancha en estos momentos creo que no es conveniente. Nosotros pensamos ahora descansar porque ya el fin de semana tenemos que seguir peleando el torneo nacional. Cuando sea la semana de copa vamos a empezar a ver lo que tenemos que mejorar para ir a buscar la clasificación allá”, agregó.

Gabriel Castellón fue una de las buenas figuras en el triunfo de Universidad de Chile sobre Independiente. | Foto: Photosport.

En ese sentido Castellón aseguró que “ganar siempre es bueno, Creo que hicimos el gol en el momento justo y después supimos sostenerlo cuando Independiente nos atacó. El equipo en general anduvo muy bien”.

Sobre las críticas que ha recibido por su nivel, el formado en Santiago Wanderers declaró que “es parte del fútbol, siempre va a haber gente que le guste o no como juego. Yo entreno día a día para poder estar siempre a disposición y que mis compañeros sigan confiando en mí”.

Para cerrar y apuntando al duelo ante Audax de este domingo, el meta afirmó que “logrando los tres puntos mantenemos la opción de poder seguir peleando el torneo. Ojalá que se puedan recuperar todos mis compañeros para que todo esté a disposición”.

¿Cuándo se juega la revancha entre Universidad de Chile e Independiente?

Azules y Rojos se volverán a ver las caras el próximo miércoles 20 de agosto desde las 20:30 horas en el Estadio Libertadores de América. El ganador de este cruce se enfrentará al vencedor de la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador.