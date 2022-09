Una nueva polémica ha surgido entre los hinchas de Universidad Católica, luego de la suspensión del clásico ante Universidad de Chile por los cuartos de final por Copa Chile, por la agresión sufrida por el meta azul Martín Parra.

Todo, porque el presidente de Cruzados, Juan Tagle, mencionó en conferencia de prensa el "vínculo" que tienen con La Banda del Mumo, a la que algunos apuntan como responsable de ingresar elementos para violencia en los estadios, donde el mandamás de la UC descartó tener antecedentes de esta situación.

"Nosotros mantenemos un convenio con La Banda del Mumo, si nosotros llegáramos a determinar que existe una vinculación de sus integrantes con hechos de violencia, esto se acaba inmediatamente. No tengo ningún antecedente para decir que La Banda del Mumo, que es una organización constituida con música, instrumentos y que tiene un convenio que está en conformidad a la Ley de Violencia en los Estadios que obliga a la existencia de un convenio, y no es la organización de la barra. La barra se compone de muchos colectivos, grupos bastante inorgánicos con los cuales no tenemos relación. Sí un convenio forma con La Banda del Mumo", explicó Tagle.

Una declaración, que si bien el presidente de Cruzados se encargó de aclarar, generó polémicas entre los hinchas, todo por la palabra "convenio" fue interpretada de diferentes maneras e hizo enfrentar a los hinchas de la UC en las redes sociales.

"La Banda del Mumo siempre fue un palo blanco de la Barra Brava, se hacen los niños buenos y en los instrumentos meten de todo drogas artificio, etc! don @JuanTagleQ corte toda relación ahora #LosCruzados", enfatizaron fuertemente desde la cuenta @UCatolicaTV.

Algo que tuvo inmediata respuesta por parte de la organización musical, quienes han respondido en sus redes sociales, dejando en claro, según sus palabras, que no tienen nada que ver con la situación.

"Para ingresar la banda tuvimos que sacar personalidad jurídica. Estamos expuestos con nuestros carnet en mano para ingresar los instrumentos que son revisados por carabineros. ¿Tienes pruebas sobre algún integrante ingresando elementos prohibidos en los bombos?", enfatizan.

Lo mismo ocurrió a los que han llamado a que presenten pruebas sobre quién fue el gran responsable de estas situaciones, que se han repetido en la parcialidad de la UC en gran parte de la temporada.

"Es muy lamentable lo ocurrido hoy. Queremos dejar en claro que la Banda no tiene ningún tipo de responsabilidad ante los hechos ocurridos. Esperamos al igual que la mayoría de los hinchas Cruzados que estos hechos no se vuelvan a repetir", finalizan.