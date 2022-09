Universidad Católica y Universidad de Chile tenían todas las ganas de dar un espectáculo en los cuartos de final de ida de la Copa Chile, pero no se pudo. Un mal llamado hincha lanzó petardos a Martín Parra, le provocó un trauma acústico severo y la acción fue suspendida. Así, Juan Tagle sacó la voz al respecto.

Tras el bochorno vivido en el Estadio Elías Figueroa Brander, el presidente de Cruzados sacó la voz en conferencia de prensa y sus respuestas dejaron dando varias vueltas. Por ejemplo, cuando le preguntaron por la posibilidad de que se decida que la U gana la llave por esta situación.

"Como fútbol, y esto lo discutí con dirigentes de la U, me parece que nosotros no podemos prestarnos a que un partido recién comenzado se de por terminado porque un delincuente decide ponerle término lanzando algo, entonces mejor le entregamos las llaves del fútbol a la delincuencia", disparó de entrada.

"Si el resultado se va a generar porque un delincuente, un antisocial, decide hacer esto y eso significa entonces que la U gana la llave, me parece que nadie del fútbol podría sostener algo como eso", complementó al respecto el timonel del elenco precordillerano.

Tagle destaca que eso "sería ponerle la lápida a esta actividad que es una de las más queridas por la gente en Chile y entregársela completamente a la delincuencia".

Después, el mandamás cruzado expresó que "es un momento muy duro y triste. Manifestamos nuestra preocupación por el estado de Martín Parra, lo primero que hicimos fue acercanos al camarín para saber de su situación. Sufrió un trauma acústico, manifestamos nuestra solidaridad con él. Segundo, condenamos la violencia que estamos pasando".

"Un delincuente puso en riesgo la integridad de una persona, cumplió el lamentable propósito de terminar un partido. En muchas situaciones de la sociedad está ocurriendo esto, ayer se vio en un recital y se ha visto en otras canchas. Nosotros agotaremos esfuerzos para identificar al autor de este acto muy grave", agregó.

Tras esop, Juan Tagle resalta que "presentaremos una querella criminal para todos los actores del fútbol: necesitamos abordar este tema de manera integral. No basta con un club de fútbol, nosotros somos incapaces de frenar la violencia solos. Necesitamos a los carabineros dentro de los estadios. Desistimos de la apelación que habíamos presentado por los hechos ocurridos en el partido anterior como una señal para esos que dicen ser hinchas, pero que son delincuentes. Pido la colaboración de los medios en este enorme desafío".

¿Y la apelación anterior? "No creo que sea un error, teníamos argumentos suficientes. Cumplimos todas las exigencias e incluso más, sin embargo en una interpretación que no comparto, pese a que hicimos todo, se nos debía sancionar. No estoy arrepentido de haber presentado ese recurso. Un general después de la batalla y pensar que sin esa apelación no habría pasado esto es exceder un poco en la cadena especulativa".

"Hemos sostenido siempre que solos no seremos capaces de hacerlo. La productora no fue capaz de organizar un recital de Daddy Yankee, nosotros tampoco. El domingo hubo proyectiles en la cancha, afortunadamente no le llegó a ningún jugador. Tuvimos un comportamiento ejemplar en San Carlos de Apoquindo, pero lamentablemente eso se terminó. Cambió la sociedad. Cuando los problemas se reiteeran uno no puede seguir haciendo lo mismo. Necesitamos el apoyo de la autoridad, no podemos entregarles las llaves del fútbol a la delincuencia. No podemos sostener algo como eso", concluyó.