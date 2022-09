El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile terminó en menos de 5 minutos. Este miércoles la llave de vuelta por los cuartos de final de la Copa Chile 2022 fue suspendido indefinidamente por el lanzamiento de fuegos artificiales de la barra de la UC contra el arquero Martín Parra.

Pese a los problemas e incidentes que hubo en la llave anterior con Audax Italiano en el cierre de San Carlos de Apoquindo, la ANFP le hizo un perdonazo a los Cruzados y les permitió tener a sus hinchas en el estadio Elías Figueroa Brander. Pero el llamado al buen comportamiento no fue escuchado, dejando una lamentable imagen.

El partido apenas comenzaba cuando una polémica mano de Felipe Seymour fue sancionada como penal por el juez Felipe González. Los reclamos no se hicieron esperar por la U, pero la Copa Chile no cuenta con VAR en esta instancia, por lo que le juez no pudo hacer nada para revertir el cobro mientras las imágenes de televisión mostraban que no había existido el contacto.

Fernando Zampedri fue el encargado de rematar desde los 12 pasos y con un potente remate, logró marcar el 1-0 que hasta ese momento igualaba la llave en el global. Y fue en medio de los festejos que llegaría el momento de la discordia.

Tres bombas de estruendo fueron lanzadas desde la tribuna sur, donde estaba la barra de la UC, al campo de juego. Estas cayeron en el área de Martín Parra, que estaba a un costado y recibió de lleno el impacto.

El fuerte ruido hizo que el guardameta se fuera de inmediato al piso, mientras sus compañeros corrían a ayudarlo. El cuerpo médico ingresó para atenderlo, mientras el árbitro suspendía el encuentro momentáneamente.

Las cosas se pusieron peor luego que Martín Parra fuera atendido en los camarines. La ambulancia se encendió y ya mostraba que no pintaba nada bien. El arquero fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario en Santiago, para saber la gravedad de las lesiones.

Mientras en TNT Sports informaron que el cuerpo médico de la U señaló que el guardameta había sufrido un trauma acústico y mareos, los altoparlantes y los clubes confirmaron la noticia: el partido se suspendía oficial e indefinidamente.

Según señalaron desde Universidad de Chile, la cancelación del choque se da "por falta de garantías, tras las lesiones sufridas por nuestro arquero Martín Parra producto del lanzamiento de fuegos de artificio a la cancha".

Con esto, el Clásico Universitario queda en duda para ser reanudado. La UC fue perdonada para contar con sus hinchas y estos, no todos, no encontraron nada mejor que agredir a un jugador. Una mancha terrible, pero que se suma a los varios incidentes en los últimos años en nuestro fútbol, el que a algunos parece no importarles.

Revisa la agresión a Martín Parra por parte de la barra de la UC