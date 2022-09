Universidad Católica y Universidad de Chile esperaban animar una llave de infarto en la Copa Chile 2022, pero por ahora nada de eso ocurrirá. En menos de 5 minutos de partido, una polémica mano de Felipe Seymour derivó en el penal y gol de Fernando Zampedri en el Clásico Universitario por la vuelta de los cuartos de final, que por ahora está suspendida.

Luego del triunfo del Romántico Viajero en la ida, todo se definiría en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Los Cruzados pudieron contar con sus hinchas gracias al perdonazo de la ANFP al castigo por los incidentes con Audax Italiano, pero del que algunos hinchas no aprendieron nada.

En el amanecer del encuentro, un tiro de esquina desató toda una polémica. El lanzamiento iba al área cuando Mauricio Isla logró conectar de cabeza, desviando el balón hasta el cuerpo de Felipe Seymour, que no tenía forma de moverse.

El árbitro Felipe González no dudó en sancionar la pena máxima ante la ola de reclamos de los azules y el propio volante. Las cámaras de la transmisión oficial repitieron la imagen, en las que se pudo ver que el contacto fue con la zona de las costillas y no con el brazo. No obstante, al no haber VAR no se pudo revertir el cobro.

Fernando Zampedri no dudó en tomar el balón para rematar desde los 12 pasos y, con un tiro a la derecha de un Martín Parra que lo adivinó pero no alcanzó, sentenciar el 1-0. El resultado igualaba la llave y encendía la definición por el paso a semifinales, aunque segundos más tarde llegaría lo peor.

La barra de la UC no respondió a los llamados al buen comportamiento y no encontró nada mejor que celebrar lanzando fuegos de artificio a la cancha. Uno de ellos cayó al lado del portero de la U, que ante el fuerte estallido se fue al piso.

Después de que fuera atendido, el árbitro decidió suspender el partido de manera parcial. Martín Parra fue trasladado a un centro médico para evaluar la gravedad de su situación, con el choque todavía sin un panorama claro.

Revisa la polémica mano de Felipe Seymour y el gol de Fernando Zampedri