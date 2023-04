El histórico exarquero de Universidad Católica salió al paso del legendario exportero de Universidad de Chile después de que este último calentara el clásico universitario al asegurar que en Católica fueron "pavos" por el gol con el cayeron ante O'Higgins. "Me parece que la palabra no es pavo, pero sí la UC ha bajado su nivel futbolístico", lanzó en diálogo con RedGol.

El clásico universitario se juega este domingo 30 de abril, y como siempre la semana previa al partido, válido por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2023, ha estado llena de condimentos. Johnny Herrera aportó uno importante para el lado de Universidad de Chile al tildar de "pava" a Universidad Católica, y encontró respuesta en el histórico Patricio Toledo.

Y es que el legendario exarquero del Romántico Viajero utilizó su espacio en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports para criticar a los Cruzados por el gol con el que perdieron 1-0 ante O'Higgins. "Pavos los de Católica. Habla de un equipo medio inocente, no te pueden correr cinco metros la pelota, no puedes permitir eso", lanzó. Así, el Pato responde en conversación con RedGol.

"Johnny usa términos que no corresponden"

El otrora cuidatubos de la UC y la selección chilena atendió el llamado de la Redgoleta para referirse a las palabras de Herrera en televisión. "Bueno, si hablamos de pavos veamos el fútbol internacional. De Gea el otro día se mandó un condoro tremendo en el Manchester United siendo un gran arquero", dispara de entrada.

"Entonces, me parece que no es la palabra, no es pavo. Johnny de repente usa términos que no corresponden, pero sí creo que Católica ha bajado su nivel futbolístico, no ha tenido la concentración necesaria para lograr mantener un ritmo de juego importante", complementa Toledo.

Tras eso, destaca que "Dituro lamentablemente no está pasando por un momento bueno, creo que los goles que le han hecho hace un par de años atrás no se lo hacían y eso también ha hecho que Católica empiece a dudar y a tener problemas defensivos".

"Pero más allá de que sean pavos o no me parece que es más un tema más de concentración y aplicación en cuanto a la táctica de juego", sentencia al respecto.

Otro tema al que se refiere Patricio Toledo es a la posibilidad de que este clásico universitario resulte clave para ponerle fin anticipadamente al segundo ciclo de Ariel Holan como DT, y según él es algo poco probable de que suceda.

"No, yo creo que no. Católica se ha caracterizado por terminar los procesos. Es díficil, a no ser de que Católica tenga una muy mala presentación en el campeonato y tenga un par de partidos seguidos sin sumar puntos para que se pueda pensar en cambiar el técnico", lanzó.

Después resalta que "hoy creo que Holan es un técnico que ha demostrado tener capacidad, si bien es cierto los refuerzos que trajo Católica en esta oportunidad no han rendido lo que se ha esperado de ellos, y vuelvo a repetir que no solo en Católica sino que en el fútbol chileno en general lamentablemente mientras sigamos pensando en traer gente solo de afuera como refuerzo y no invertir en el fútbol joven, que de ahí tienen que salir los futuros refuerzos para nuestra selección, estamos complicados".

"No fuimos capaces de mantener una identidad con Bielsa y Sampaoli y volvimos a lo mismo de toda la vida de nuestro fútbol, de estar mirando la calculadora, de llegar a los primeros partidos en Copa Sudamericana, no pasar las fases, y eso se ve reflejado en las selecciones menores, que lamentablemente todas han quedado eliminadas", concluyó.