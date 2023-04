El clásico universitario empieza a vivirse esta semana. Universidad de Chile espera mantener el buen rendimiento de las últimas fechas, donde consiguió dos triunfos seguidos, mientras que Universidad Católica espera lavar sus heridas ante los azules.

Un partido que siempre tiene mucho condimento, por lo que Johnny Herrera le puso más sabor al hablar del equipo de Ariel Holan. Esto a raíz de la derrota sufrida ante O'Higgins el último fin de semana, cuando los rancagüinos vencieron 1-0 con un tiro libre de Matías Marín.

El jugador ejecutó el remate varios metros más adelante de donde se cometió la falta, lo que llevó al ex arquero de la U a asegurar que pillaron durmiendo a la Católica, un hecho que terminó marcando la diferencia en el encuentro.

Categóricamente, Herrera indicó en Todos Somos Técnicos de TNT Sports que son "pavos los de Católica", añadiendo que esa jugada no te la pueden hacer a nivel profesional. "Habla de un equipo medio inocente, no te pueden correr cinco metros la pelota, no puedes permitir eso".

El ídolo de Universidad de Chile no se quedó ahí, manifestando que "un balón que era para tirar un centro termina en una ocasión de gol y mira lo que ocurre. No puedes regalar esos detalles".

Asunto del que seguro el DT Ariel Holan tomará apuntes, para que no vuelva a ocurrir. La primera instancia para eso será Concepción, donde el domingo desde el mediodía jugarán el encuentro ambas universidades, con la intención de seguir peleando arriba.

El encuentro tendrá solamente hinchada local, por lo que habrá más de 20 mil hinchas del Bulla alentando para que la U logre quedarse con los tres puntos.