El creador de contenidos español Ibai Llanos fue invitado por el youtuber IlloJuan a su programa denominado El Concursillo, dónde en un formato al más puro estilo de “¿Quién quiere ser millonario?” se hace una pregunta acompañada de cuatro alternativas.

Luego de varias consultas de cultura general acompañadas de risas y las características caras del streamer español, una pregunta lo puso en jaque y, a pesar de sacar a relucir sus conocimientos en el área, no pudo atinarle y terminó pidiendo disculpas.

“Perdón a Chile y Alexis”: Ibai se disculpa tras fallar test de la Roja

“¿Quién es el máximo goleador histórico de la selección chilena de fútbol?“, le consultó el presentador, dando como alternativas a Iván Zamorano, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Marcelo Salas.

Llanos es un reconocido fanático del fútbol, por eso, empezó con los cálculos para responder. “Arturo Vidal estoy seguro que no es el máximo goleador de la historia de Chile“, empezó diciendo y completó “Marcelo Salas desconozco los goles que lleva“

“Por lo que yo sé, y por lo que yo he visto, debería marcar Alexis, pero yo también sé que Iván Zamorano ha sido muy muy grande (…) quizá me arrepienta con Alexis Sánchez pero vamos a confiar en que no llega a tantos goles”, analizó y finalmente respondió “yo me voy a quedar con Ivan Zamorano que, además, era delantero centro y era un 9“.

Es Alexis Sánchez, le reveló Illo Juan, a lo que Ibai exclamó “me cagó en la put..”

Disculpas por Tiktok

Así, el anfitrión de la Velada del Año utilizó el espacio online para extender una disculpa, no sólo para el delantero, sino también para todos sus seguidores chilenos.

“Perdón a todo Chile y a Alexis Sánchez, que encima creo que me sigue en Instagram“, comentó.

Y las disculpas van de vuelta, ya que Bigote Maravilla no es uno de sus 9.3 millones de suscriptores en la red social.

Revive el momento a continuación: