Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol alzaron la voz tras el final del caso Byron Castillo en el TAS, y aunque confirman que dirán presente en la cita planetaria de la FIFA -donde jugarán el partido inaugural-, no especifican si el lateral derecho -cuya nacionalidad todavía no queda del todo clara- integrará el equipo de Gustavo Alfaro.

Tremenda conmoción se generó este martes 8 de noviembre después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) diera a conocer su veredicto final con respecto al caso Byron Castillo, donde a pesar de que Chile y Perú esperaban expectantes ante la posibilidad de meterse al Mundial de Qatar 2022 vía escritorio finalmente Ecuador mantendrá su lugar, aunque iniciará las Eliminatorias al Mundial de 2026 con tres puntos menos y tendrá que pagar una multa económica.

Bajo ese contexto, desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se pronunciaron al respecto y compartieron un comunicado donde confirman que la decisión del TAS los mantiene en la cita planetaria de la FIFA, donde jugarán el partido inaugural ante Qatar el domingo 20, pero solo mencionan al lateral derecho -cuya nacionalidad todavía no está clara- para afirmar que ellos no cometieron errores al momento de nominarlo.

¿Irá Byron a Qatar?

En el documento compartido a través de sus distintas plataformas digitales, el ente rector del balompié ecuatoriano deja en claro que utilizaron "los criteros correctos de elegilibilidad a la hora de convocar" al futbolista de 23 años que actualmente milita en el León de México.

"Sin embargo, se considera que en determinado momento la documentación del jugador no contenía información correcta lo cual, de acuerdo al TAS, acarrearía una sanción para la FEF. A 12 días del inicio de la Copa del Mundo, donde además Ecuador jugará el partido inaugural, se ratifica de forma definitiva la cuarta participación de La Tri en una cita mundialista", añaden.

Eso sí, después advierten que están "analizando los próximos pasos a seguir", ya que aprovechan de dejar en claro que "no comparte la sanción impuesta por el TAS". Eso sí, en todo el documento no hay ni una sola palabra dedicada a aclarar si Castillo podrá o no ser parte de la delegación de Gustavo Alfaro para disputar la Copa del Mundo en Medio Oriente.

Actualmente Byron se encuentra con la Tricolor para disputar un amistoso ante Irak este sábado 12 de noviembre en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid como cierre de su preparación para el Mundial de Qatar 2022, cita para la que todavía Ecuador no tiene nómina oficial y que habrá que esperar para ver si en ella aparece Castillo.