El abogado de Byron Castillo, Andrés Holguín, cuestionó el dictamen del TAS respecto a la denuncia de Chile y Perú por alineación ilegal del seleccionado ecuatoriano, que terminó sancionando a la federación de ese país, pero no toca al defensor del León de México, cuyo origen a todas luces parece tener origen colombiano.

"A mi manera de ver hay una falencia muy grande, porque esta sanción no la pidió nadie, como comprenderán, el pedido era que se sancione a Ecuador por haber utilizado a un jugador inhabilitado y que se le quiten los puntos de todos los partidos en que jugó. Y en lugar de resolver eso, se rechaza y se resuelve una acusación que nadie hizo: que Ecuador utilizó un documento con información falsa", explicó el experto legal en diálogo con radio Blu.

De acuerdo al Tribunal de Arbitraje Deportivo, Ecuador deberá pagar una millonaria multa a la FIFA, a Perú y a Chile; y además comenzará las Eliminatorias para el Mundial de 2026 con tres puntos menos. Pero no hay ni un tirón de orejas para Byron. "El jugador no es sancionado porque no es parte del proceso", asegura Holguín.

Además, el profesional criticó la presencia del coronel en retiro de la Policía Ecuatoriana y ex jefe de seguridad de la federación de ese país, Jaime Jara, quien se presentó con la acusación peruana y ya había señalado que el jugador había nacido en la localidad colombiana de Tumaco.

"Me enteré a las 6 de la mañana de que había comparecido un ecuatoriano a declarar en contra de Ecuador. Son cosas que realmente... a veces nosotros los ecuatorianos somos impresionantes contra nosotros mismos", sentenció el abogado del jugador que participó en ocho partidos de las pasadas eliminatorias.

"Cómo no nos va a sorprender que venga un ecuatoriano a declarar en un caso que afecta a Ecuador. No estoy hablando de que mañana vino esta persona a declarar contra el jugador, el club o el empresario, que fueron acusado. Aquí vino a declarar contra los intereses de Ecuador. Quién se iba a imaginar que aparecería un testigo voluntario contra Ecuador", se preguntó Holguín.

¿Puede ir Byron Castillo al Mundial?



El abogado de Byron Castillo, Andrés Olguín, no fue tajante al momento en que se le preguntó si su defendido podía actuar en el Mundial de Qatar 2022, cuando faltan sólo dos días para que se entregue la nómina definitiva de Ecuador de parte del seleccionador, Gustavo Alfaro. Pero dice que cree que sí.

"No sabría qué decir. El jugador no ha sido sancionado, el jugador está apto para jugar fútbol. El miedo más grande que tenía como abogado del jugador, es que mañana el TAS diga que es verdad, él no fue parte, pero sí hay un pedido contra él. Chile pidió contra Byron, pero la FIFA no abrió un expediente. No lo hizo, entonces no veo un caso que pueda afectar a Byron, él no está sancionado y puede actuar sin ningún problema", aseguró el jurisconsulto.

Ante la reiteración de la pregunta, Holguín golpeó la mesa. "¡He dicho que el jugador no está sancionado!... el papel aguanta todo y en el fútbol también hay plazos que cumplir. Las cosas prescriben, no andemos pensando en presentar algo pasado mañana. El chico no ha sido sancionado y está habilitado para jugar fútbol a cualquier nivel", completó.