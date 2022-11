El TAS publicó el fallo de la situación de Byron Castillo. El Tribunal de Arbitraje del Deporte consideró que la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó información falsa para obtener la documentación del lateral derecho de 23 años, quien disputó ocho partidos en las últimas Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Pero el carrilero derecho del León de México quedó colgando de su convocatoria a la Copa del Mundo, que tiene a La Tri en el Grupo A del certamen junto al anfitrión, Senegal y Países Bajos. ¿Cómo así? La presencia del ex defensor de Barcelona de Guayaquil puede representar un serio riesgo para la federación de dicho país, que ya comenzará con una sanción de tres puntos menos.

Con aquel escenario, resulta poco probable que el argentino Gustavo Alfaro se anime a incluir a Castillo en su lista de 26 futbolistas, pues la sentencia del TAS es clara. "La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) es responsable por el uso de un documento con información falsa en incumplimiento del Artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA y en consecuencia es sancionada por el Artículo 6", reza el dictamen.

Por esa razón, habrá que ver cuál es la disposición dirigencial en torno a la inclusión de un futbolista que se ganó un lugar prioritario en la consideración del DT trasandino. "Me preocupa el daño que se le está haciendo a Byron y a todos nosotros. No tengo duda de que habrá justicia. No me alcanza con una disculpa", aseguró Alfaro en junio de este año en torno a la situación del ex Aucas.

Eso sí, para Byron Castillo sí que deben ser días complicados. No sólo tiene plena confianza en que irá a la cita más importante del fútbol en el orbe, también se animó a decir que su selección puede llegar a la final y disputarla contra Argentina, un deseo que al parecer no podrá ver realizado. Todo eso, por cierto, está por verse...