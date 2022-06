Gustavo Alfaro defiende a Byron Castillo y manda mensaje: "No tengo duda que habrá justicia y una disculpa no me alcanza"

Ecuador ya vive la fecha FIFA y se encuentra en Estados Unidos para disputar este domingo el segundo de sus tres amistosos programados. La selección ecuatoriana ya venció a Nigeria y ahora se prepara para enfrentarse a México en el Soldier Field de Chicago.

El entrenador de la selección ecuatoriana, Gustavo Alfaro, habló en conferencia de prensa en la previa del encuentro ante el combinado norteamerica. Y tuvo la oportunidad de referirse a la denuncia de la ANFP en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Byron Castillo.

Al ser consultado por el caso que rodea a su seleccionado, quien fue convocado por Alfaro para los amistosos en Estados Unidos, el estratega argentino fue enfático: señaló que no hubo faltas por parte de Ecuador y no considera que la clasificación a la Copa del Mundo esté en riesgo.

"No nos metemos en eso, estamos muy tranquilos, sabemos cómo hicimos las cosas, sabemos que estamos a derecho, que cumplimos en tiempos y en forma. Cuando estaba abierta una causa judicial y habían cosas que no estaban resueltas, no podíamos asumir ningún tipo de riesgo en ese aspecto. Cuando tomamos la decisión de incorporar a Byron, estábamos convencidos que no había ningún riesgo y no lo hay", declaró.

"Estamos muy tranquilos en ese sentido. Nos enfocamos en trabajar y preparar el equipo de cara al Mundial, porque sabemos que con todo el derecho tuvimos la clasificación donde hay que ganarla, adentro de la cancha, y la ganamos como debíamos ganar. Todo lo demás es ruido", continuó.

Aunque demostró confianza respecto al caso de la FEF y Byron Castillo, cuyo veredicto será comunicado por la FIFA este viernes 10 de junio, el técnico lamentó el momento por el que pasa el jugador y aprovechó de enviar un mensaje.

"Sí me preocupa el daño que le están haciendo a Byron y a nosotros. No tengo duda que habrá justicia en todo aspecto y una disculpa a mí no me alcanza. Estamos muy tranquilos por cómo hicimos las cosas y nos ganamos en cancha el derecho de participar en una Copa del Mundo", sentenció.