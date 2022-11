El inicio del Mundial de Qatar está muy cerca. El domingo 20 de noviembre la selección local chocará contra Ecuador, en el duelo que abrirá el último Campeonato del Mundo con 32 elencos y que se jugará en una fecha inédita como es el otoño europeo.

Eso provocó que el calendario cambiara y en esta ocasión las selecciones se juntarán muy encima para preparar los partidos, debido a que los clubes europeos siguen en competencia por lo que no pueden liberar a los cracks.

Eso tiene muy molesto al entrenador de Ecuador, Gustavo Alfaro, que mostró su molestia por tener a Byron Castillo y compañía con menos de una semana de antelación al debut, algo que puede pasarle la cuenta en ese encuentro ante los anfitriones.

"Qatar está concentrado hace cinco meses y hace 12 años que vienen trabajando. Nosotros vamos a tener seis días para trabajar. Es posible que Qatar esté mucho más adaptado en el trabajo que nosotros", empezó a ponerse el parche antes de la herida

Por eso comentó luego que "no quiero ventaja, pero quiero el mismo derecho. Son sutilezas, pero para mí, un día es mucho", en relación a lo que fue adelantar el inicio del Mundial que inicialmente estaba pactado para el 21 de noviembre.

En ese aspecto contó que "a nosotros no nos consultaron si había algún problema en adelantar el partido del 21 para el 20. Se tomó la determinación. Y yo, con tal de jugar un Mundial, a las 7 de la mañana te juego, o a las 5 de la mañana, no me importa".

Luego le pegó a los dirigentes de Ecuador. "Son cuestiones que, si no las resuelven los dirigentes, yo no las puedo resolver. Yo, a lo sumo, puedo aconsejar qué es lo mejor para tal situación. De la misma manera que se lo dije a Francisco Egas (presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol), en virtud de los intereses de los clubes que están peleando cosas importantes, como Barcelona y Aucas (juegan la final este fin de semana). Eso es importante, pero el prestigio del fútbol ecuatoriano se define en un Mundial", dijo el DT.